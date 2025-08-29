WhatsApp-Tipp: Schluss mit der überfüllten Galerie dank dieser Einstellung

In WhatsApp werden Bilder, Videos oder andere Dateien automatisch heruntergeladen. Das kann nicht nur unnötig Speicherplatz auf dem Smartphone verbrauchen, sondern auch das mobile Datenvolumen belasten und die Galerie zumüllen. Man kann den automatischen Download von Bildern aber deaktivieren.

Bilder nicht automatisch speichern

Startet WhatsApp und tippt oben rechts (Android) beziehungsweise unten rechts (iPhone), um die Einstellungen zu öffnen. Geht dann so vor:

Öffnet in den Einstellungen den Punkt „Speicher und Daten“. Unten findet ihr den Bereich „Autom. Download von Medien“. Hier wählt ihr aus, wie der Messenger Mediendateien handhaben soll, wenn ihr mobile Daten verwendet, im WLAN oder im Roaming seid. Öffnet jeden Bereich. Hier könnt ihr jetzt jeweils den Haken für Fotos, Audio, Videos und Dokumente entfernen. Damit verhindert ihr, dass WhatsApp diese Dateien ohne Zustimmung herunterlädt.

Android: So deaktiviert ihr, dass WhatsApp automatisch Bilder und Videos auf euer Smartphone lädt. (© GIGA)

Wenn ihr den automatischen Download deaktiviert habt, seht ihr eingehende Bilder und Videos verschwommen im Chat. Um sie anzusehen, müsst ihr gezielt darauf tippen. Erst dann wird die Datei angezeigt und gleichzeitig heruntergeladen.

Sofern ihr nur begrenztes mobiles Datenvolumen habt, solltet ihr zumindest alle Häkchen unter „Bei mobiler Datenverbindung“ entfernen. Ansonsten lädt euer Smartphone im Hintergrund alles über eure mobile Datenverbindung herunter, und verbraucht euer Datenvolumen, wenn ihr unterwegs seid.

Bilder und Videos nicht in Galerie speichern

Besonders in Gruppen bekommt man viele Bilder, die man nicht unbedingt in seiner Fotos-App auf dem Smartphone angezeigt bekommen will. Manchmal will man aber Bilder auch in der Galerie sichern. Dafür bietet WhatsApp verschiedene Optionen:

Öffnet die Einstellungen in WhatsApp. Wählt den Bereich „Chats“ aus. Hier findet ihr die Option „Sichtbarkeit von Medien“. Stellt den Regler auf „Aus“, damit Bilder aus WhatsApp nicht standardmäßig in der Galerie erscheinen.

Die Einstellung lässt sich auch für einzelne Gruppen und Kontakte festlegen. Drückt dazu einfach im Chat-Verlauf oben auf den Namen und dann auf „Sichtbarkeit von Medien“. Anschließend wählt ihr aus, ob Videos und Fotos in diesem Gespräch automatisch in der Galerie gesichert werden sollen.

Ihr könnt danach immer noch einzelne Fotos in der Galerie speichern. Dazu tippt ihr auf das Bild im Chat-Verlauf. Danach könnt ihr „Speichern“ auswählen, damit es heruntergeladen wird. Über „In Galerie ansehen“ könnt ihr das Bild in der Fotos-App auf dem Smartphone ansehen.