WhatsApp verhilft Uralt-Funktion zu neuem Glanz

Die Mailbox ist wieder da – aber anders, als ihr sie kennt.

Was früher Aufgabe der Mobilfunkanbieter war, übernimmt jetzt WhatsApp: Wenn euer Gegenüber einen Anruf verpasst, könnt ihr ab sofort direkt nach dem Klingeln eine Sprachnachricht hinterlassen.

WhatsApp: Mailbox-Feature für verpasste Anrufe

In der Beta-Version der Android-App führt WhatsApp eine Funktion ein, die stark an die klassische Mailbox erinnert. Sobald ein Anruf nicht angenommen wird, erscheint ein Button zum Aufnehmen einer Sprachnachricht.

Der Unterschied zur normalen Sprachnachricht liegt im Timing. Der Shortcut erscheint eben direkt nach dem nicht angenommenen Anruf und macht den ganzen Vorgang so etwas einfacher. Davon abgesehen unterscheiden sich Mailbox-Sprachnachricht und die herkömmliche Sprachnachricht nicht voneinander.

Die Mailbox-Sprachnachricht taucht anschließend im Chatverlauf auf. Nutzer können sie zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt abhören. Auch die Benachrichtigung über den entgangenen Anruf bleibt bestehen und wird um den Hinweis auf die hinterlassene Nachricht ergänzt. So verpassen Nutzer keine wichtigen Informationen, selbst wenn sie gerade mal nicht ans Handy gehen können.

Die Funktion steht bislang nur Teilnehmern des Beta-Programms von WhatsApp zur Verfügung. In den kommenden Wochen soll die Verteilung schrittweise ausgeweitet werden, heißt es (Quelle: WABetaInfo). Wann die Mailbox für alle Nutzer des Messengers bereitsteht, ist hingegen noch nicht bekannt.

WhatsApp-Mailbox: Klassische Idee, moderner Ansatz

Die neue Mailbox-Funktion wirkt auf den ersten Blick simpel, schließt aber eine wichtige Lücke. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil liegt darin, dass Nutzer keinen zweiten Anruf starten. Stattdessen reicht in der Regel eine kurze Sprachnachricht, um dem Gesprächspartner mitzuteilen, worum es ging.