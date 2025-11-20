Wichtelbilder zum Ausmalen: Einfach mit ChatGPT generieren oder online finden

Seit einigen Jahren gehören Wichtel zur Weihnachtszeit einfach dazu. Was als Social-Media-Hype anfing, findet sich heute auch in Malbüchern wieder. Wir verraten euch, wie ihr mit ChatGPT coole Ausmalbilder erstellt oder im Netz welche findet.

So erstellt ihr kindgerechte Ausmalbilder mit ChatGPT

Um kindertaugliche Ausmalbilder zu erstellen, benötigt ihr einen guten Prompt. Die KI muss wissen, wie alt euer Kind ist und welches Motiv ihr euch wünscht. Lasst ihr zu viele Fragen offen, entspricht das Bild womöglich nicht eurem Wunschmotiv. Fragt einfach euer Kind, was es gerne ausmalen würde.

Diese Angaben sind für ChatGPT wichtig

Das Alter eures Kindes

Die Zeit zum Ausmalen

Gewünschte Motive (optional)

Dicke oder dünne Linien

Besondere Bildmerkmale

Wollt ihr ChatGPT die Motivauswahl überlassen, gebt der KI einfach nur eine Altersangabe und ein Thema. In diesem Fall habe ich um ein Ausmalbild mit Wichtelmotiven gebeten und als Altersgruppe Kinder zwischen 5 und 7 Jahren angegeben. Das war das Ergebnis:

Kindgerechtes Ausmalbild von ChatGPT (© KI-generiert mit ChatGPT )

Mit Promptbeispiel: Ausmalbilder mit Wichtelmotiv per KI generieren

Im ersten Prompt machte ich ChatGPT klare Vorgaben zum Motiv, zum Alter und zur Ausmalzeit. Außerdem bat ich um dicke Linien, die bei Kindern das „Übermalen“ verhindern.

Prompt: „Erstelle mir ein Wichtelbild zum Ausmalen für ein 9-jähriges Kind. Motiv soll ein Wichtel sein, der aus seiner Tür schaut. Die Ausmalzeit soll 30 Minuten betragen, bitte nutze dicke Linien zur Umrandung.“

Resultat:

ChatGPT generiert ein Ausmalbild für Kinder (© KI-generiert mit ChatGPT)

Im zweiten Prompt wollte ich ein komplexeres Bild für Kinder zwischen 12 und 14 Jahren haben. Beim ersten Versuch präsentierte mir ChatGPT ein Bild mit grauen Hintergründen, das zum Ausmalen ungeeignet war. Deshalb habe ich im Prompt explizit auf weiße Ausmalflächen hingewiesen.

Prompt: „Erstelle mir ein Ausmalbild mit Wichteln für Kinder im Alter von 12 bis 14 Jahren. Das Motiv bestimmst du, die Ausmalzeit soll bei 45 bis 60 Minuten liegen. Die Ausmalfläche muss weiß sein, das Bild im Querformat erstellt.“

Resultat:

Querformat-Ausmalbild von ChatGPT (© KI-generiert mit ChatGPT)

Nutzt ihr lieber Gemini oder Perplexity, eignen sich die obigen Prompts ebenso. Gebt immer an, dass ihr ein Ausmalbild benötigt. Wenn ihr nur ein „Bild“ mit einem bestimmten Motiv fordert, wurde es von der KI bereits generiert. Auch auf die Altersangabe solltet ihr nicht verzichten, sonst entstehen zu komplizierte oder teilweise sehr simple Motive.

Wichtelbilder zum Ausmalen im Internet finden

Mit ChatGPT könnt ihr unterschiedliche Motive generieren, aber manchmal muss es noch schneller gehen. Dann bieten euch Online-Angebote wie Pinterest eine tolle Alternative. Für den persönlichen Gebrauch dürft ihr die Vorlagen herunterladen und euren Kids zum Ausmalen geben. Pinterest bietet euch jede Menge Wichtelmotive für jede Altersstufe.

Wichtelbilder bei Pinterest finden

Weitere süße Motive findet ihr bei mal-o-mat.de, allerdings sind die Motive etwas schwieriger und erst für Kinder ab etwa acht Jahren geeignet. Scrollt mal durch, denn ihr könnt jedes Motiv einfach herunterladen und für euer Kind ausdrucken.

Bei malvorlagen-bilder.de findet ihr auch einige einfachere Bilder, die schon jüngeren Kids Spaß machen. Auch sie sind kostenlos nutzbar, ihr könnt sie herunterladen und schon kann das Malvergnügen losgehen. Eine praktische Lösung, wenn ihr euer Bilderlimit bei ChatGPT erreicht habt und es schnell gehen muss.

Schaut gerne auch bei unseren anderen Vorlagen mit Promptbeispielen vorbei. Hier gibt es niedliche Igel als Herbstmotiv und hier findet ihr fiktive Bilder mit Einhörnern für eure Kids.

