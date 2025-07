Wichtige Änderung für alle Bankkunden: Diesen Schutz sollte es längst geben

Ab Oktober müssen Banken und Sparkassen eine wichtige Änderung bei Überweisungen einführen, die längst Standard sein sollte.

Für Überweisungen – ob im Online-Banking oder per Überweisungsschein – steht eine Änderung an: Ab dem 9. Oktober gilt eine neue Vorschrift der EU. Sie verpflichtet Banken dazu, bei einer Überweisung automatisch zu prüfen, ob die IBAN und der Name des Kontoinhabers übereinstimmen. Das soll Fehler bei Überweisungen sowie Betrugsfälle erschweren (Quelle: BR).

IBAN-Check: Das ändert sich für Bankkunden

Die Prüfung bei Überweisungen soll dabei im Hintergrund ablaufen. Bisherigen Informationen zufolge wird Kundinnen und Kunden im Online-Banking künftig per Ampelsystem angezeigt, ob es Unstimmigkeiten gibt:

Grün: IBAN und Kontoinhaber passen perfekt zusammen. Das System hat nichts zu beanstanden.

Gelb: Es gibt kleinere Unterschiede zwischen den eingegebenen Daten und den Angaben, die bei den Banken hinterlegt sind. Das können etwa offensichtliche Tippfehler sein oder auch Umlaute in Namen, die im internationalen Zahlungsverkehr nicht vorkommen.

Rot: IBAN und Kontoinhaber passen klar nicht zusammen. Das System warnt durch die Farbe Rot davor, die Überweisung ungeprüft zu veranlassen.

Trotz der Warnung sollen Überweisungen bei Auffälligkeiten möglich bleiben. Letztlich sind die Kundinnen und Kunden also weiter in der Verantwortung.

Das ist vor allem auch deshalb sinnvoll, da nicht jede Unstimmigkeit auf einen Fehler zurückzuführen ist oder damit ein Betrug begangen werden soll. So können etwa Unternehmenskonten auf den Namen des Geschäftsführers laufen. Eine beglichene Rechnung kommt in so einem Fall trotzdem an der richtigen Stelle an.

Worauf ihr bei Überweisungen achten solltet

Die Änderungen beim Online-Banking sollten euch nicht gleich in Alarmbereitschaft versetzen. Es empfiehlt sich grundsätzlich bei Überweisungen, die IBAN und Empfängerdaten genau zu überprüfen. Die neuen Warnungen können dabei eine Hilfe sein.

Wenn ihr per roter Farbe auf Unstimmigkeiten hingewiesen werdet, schadet es nicht, die Daten einmal mehr gegenzuchecken. Wollt ihr etwa eine Rechnung bezahlen und stoßt auf Schwierigkeiten, könnt ihr auch beim Unternehmen selbst nachhaken, ob das Konto auf einen anderen Namen läuft.

Neben dem Abgleich von IBAN und Kontoinhaber wird im Oktober auch der letzte Schritt bei Echtzeitüberweisungen vollzogen. Dann müssen Banken in der EU Überweisungen in Echtzeit – das heißt mit maximal 10 Sekunden Verzögerung – zum gleichen Preis anbieten wie normale Überweisungen. Auch dabei bietet der Datenabgleich ein weiteres Sicherheitsnetz.