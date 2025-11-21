Wichtige Führerschein-Frist läuft ab: Wer nicht handelt, riskiert Ärger

Ab 2026 gelten neue Regeln.

Der Führerscheinumtausch geht bald in die nächste Runde. Ab dem 19. Januar 2026 greift eine neue Stufe des groß angelegten Plans. Statt des Geburtsjahrs entscheidet dann das Ausstellungsjahr des Dokuments über die Umtauschpflicht. Drei Jahre sind zuerst betroffen.

Neue Führerschein-Regel ab Januar

Seit Jahren läuft bereits die Umstellung alter Führerscheine auf das neue EU-weite Standardformat. Nachdem die meisten Papierführerscheine mittlerweile ersetzt wurden, trifft es bald die ersten Scheckkartenbesitzer.

Entscheidend ist dabei nicht das Alter der Fahrer, sondern das Datum auf dem Führerschein unter Punkt 4a. Für Dokumente mit Ausstellungsjahr 1999 bis 2001 endet die Frist am 19. Januar 2026.

Laut ADAC droht kein Fahrverbot bei verpasstem Umtausch. Die Fahrerlaubnis bleibt gültig, das Dokument aber nicht. Das kann aber im Ausland zu Problemen führen, etwa bei Mietwagen. In Deutschland wird bei einer Kontrolle ein Verwarngeld in Höhe von 10 Euro fällig. Für Lkw- und Busführerscheine gelten strengere Regeln. Hier droht tatsächlich der Vorwurf des Fahrens ohne gültige Erlaubnis (Quelle: ADAC).

Führerschein: Was beim Umtausch wichtig ist

Die Neuausstellung des Führerscheins erfolgt ohne erneute Fahrprüfung und ohne Gesundheitscheck. Benötigt werden ein gültiger Ausweis, ein biometrisches Passfoto und der alte Führerschein.

Der Antrag wird bei der zuständigen Führerscheinstelle gestellt und kostet rund 25 Euro. Wurde der alte Führerschein nicht am aktuellen Wohnsitz ausgestellt, ist zusätzlich eine sogenannte Karteikartenabschrift erforderlich.

Hintergrund der Maßnahme ist eine EU-Richtlinie, die alle Führerscheine europaweit fälschungssicher und einheitlich machen soll. Der gesamte Umtauschprozess muss bis 2033 abgeschlossen sein. In Deutschland sind rund 43 Millionen Führerscheine betroffen.