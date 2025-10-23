Wichtige iPhone-Funktion in Gefahr: Deutsche Nutzer spüren die Folgen zuerst

Apple muss jetzt reagieren.

Die App-Tracking-Abfrage auf dem iPhone steht möglicherweise vor dem Aus. Deutsche Wettbewerbshüter sehen in der Funktion einen unfairen Vorteil für Apple. So könnten Nutzer der Smartphones aber auch ein wichtiges Datenschutz-Werkzeug verlieren.

iPhone-Funktion für mehr Datenschutz in Gefahr

Seit Jahren können iPhone-Nutzer Apps verbieten, sie über verschiedene Dienste hinweg zu verfolgen. Möglich macht das eine Abfrage beim ersten Start, mit der sich das App-Tracking unterbinden lässt. Die Funktion kam gut an, vor allem unter Datenschutzfreunden. Doch bald könnte sie ausgerechnet in Deutschland abgeschafft werden.

Das Bundeskartellamt kritisiert schon länger, dass die Regelung vor allem andere Anbieter betrifft, nicht aber Apple selbst. Der Konzern müsse sich nicht denselben Vorgaben unterwerfen, obwohl er ebenfalls Nutzerdaten aus verschiedenen Bereichen sammelt und kombiniert. Dabei geht es unter anderem um Daten aus dem App Store, der Apple ID oder von Geräten, die mit dem iPhone verknüpft sind.

Apple weist die Vorwürfe erneut zurück. Das Unternehmen erklärt, dass eigene Apps gar keine Daten aus fremden Quellen erfassen würden. Das hält die Behörden in Deutschland, Italien und Frankreich aber nicht davon ab, mögliche Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht zu untersuchen. Frankreich hatte deswegen schon eine Strafe von 150 Millionen Euro gegen Apple verhängt.

App-Tracking: Apple muss umdenken

Apple sieht sich nun gezwungen, die iPhone-Funktion in Europa komplett zu überdenken. Die Kritik der Behörden sei so angelegt, dass eine Umsetzung kaum möglich wäre, ohne den Schutzfaktor der Abfrage massiv zu schwächen, heißt es vom Unternehmen. Man habe zwar Alternativen vorgeschlagen, sei damit aber bisher nicht durchgedrungen.

Unterstützung erhält Apple aus den USA. Eine dortige Datenschutzorganisation warnte kürzlich davor, die Funktion einzuschränken. Sie sei ein Werkzeug, das Nutzern Kontrolle über ihre Daten gebe, und dürfe nicht als Behinderung des Wettbewerbs gewertet werden (Quelle: Handelsblatt).