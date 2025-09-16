Wichtige Verbesserung: Samsung Galaxy S25 FE schlägt sogar den Vorgänger

Innenleben des Galaxy S25 FE zeigt wichtige Verbesserung.

Gute Nachrichten für Besitzer eines Galaxy S25 FE. Ein Teardown von YouTuber PBKreviews zeigt, dass sich das neue Samsung-Smartphone noch leichter reparieren lässt als das Galaxy S24 FE.

Galaxy S25 FE: Leichter zu reparieren als der Vorgänger

Im Teardown-Video verdient sich das Samsung Galaxy S25 FE eine Reparaturbewertung von 9 von 10 Punkten. Das Galaxy S24 FE erreichte 8,5 von 10 Punkten.

PBKreviews vergibt hier jeweils volle zwei Punkte, wenn es darum geht, wie leicht Teile zu beschaffen sind, wie leicht die Batterie gewechselt werden kann und wie leicht zusätzliche Elemente wie der Ladeanschluss ausgetauscht werden können. 1,5 Punkte gibt es in den Kategorien, „Screen Replacement“ und „Design“, die beschreiben, wie leicht das Display ausgetauscht werden kann und wie viel Organisation und Zeit die Reparatur im Allgemeinen erfordert.

Im Vergleich zum Vorgänger gibt es nur einen Unterschied. Das Samsung Galaxy S24 FE konnte sich lediglich 1,5 Punkte in der Kategorie zum Austausch zusätzlicher Elemente verdienen.

PBKreviews nimmt das neue Smartphone im Teardown Stück für Stück auseinander und zeigt Einzelteile wie den 4.900-mAh-Akku oder das Triple-Kamera-Setup:

Samsung und Google erleichtern endlich Smartphone-Reparatur

Die hohe Bewertung hat für Kunden den Vorteil, dass ihr Gerät im Falle eines Defekts leichter und vor allem günstiger repariert werden kann. Euer Smartphone hält also länger und ihr werdet nicht so schnell dazu gedrängt, auf ein neueres Modell umzusteigen.

Samsung ist nicht der einzige Handy-Hersteller, der in Sachen Reparatur einen Schritt nach vorne macht. Auch das Pixel 10 Pro XL lässt sich leichter reparieren und Google stellt sogar ein umfangreiches Reparaturhandbuch bereit. Strengere Vorgaben und die wachsende „Right-to-Repair“-Bewegung liefern also Ergebnisse mit Vorteilen für Kunden.