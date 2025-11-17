Wichtiger als das iPhone 18: Apples brisante Entscheidung für das neue Jahr

Wenn das passiert, steht Apple vor der größten Zäsur seit über einem Jahrzehnt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Apple steht womöglich vor der wichtigsten Entscheidung seit über einem Jahrzehnt: Laut Financial Times bereitet sich der Konzern darauf vor, dass Tim Cook schon im kommenden Jahr als CEO zurücktritt. Der Vorstand soll die Pläne für eine Amtsübergabe zuletzt „intensiviert“ haben – und eine Ankündigung Anfang des neuen Jahres sei durchaus möglich. Damit würde Apple noch vor der WWDC im Juni und dem iPhone-Event im September einen geregelten Führungswechsel einleiten. Eine größere Zäsur ist kaum vorstellbar, denn ein neuer CEO hat für Apples Zukunft weit mehr Gewicht als jedes neue iPhone 18 (Quelle: Financial Times via MacRumors).

Anzeige

Tim Cooks möglicher Abschied: Der größte Wechsel seit Steve Jobs

Tim Cook führt Apple seit August 2011 – also seit über 14 Jahren. In dieser Zeit hat er den Konzern zu einem der wertvollsten Unternehmen der Welt gemacht, mit Rekordgewinnen im Septemberquartal und einem Aktienkurs nahe Allzeithoch. Offiziell hat Cook mit seinen inzwischen 65 Jahren noch keine Pläne für einen Rücktritt bekannt gegeben, doch intern scheint sich die Lage zu verdichten. Die Financial Times spricht davon, dass sich Apple in einer „aktiven Vorbereitungsphase“ befindet. Ziel sei ein nahtloser Übergang: eine frühzeitige Ankündigung, ein neuer CEO vor der WWDC – und damit maximale Stabilität in einem Jahr voller strategischer Weichenstellungen.

Als aussichtsreichster Kandidat gilt John Ternus, Apples Senior Vice President of Hardware Engineering. Er ist seit 2001 im Unternehmen, hat den Aufstieg vieler Schlüsselprodukte begleitet und gilt mit seinen 50 Jahren als jemand, der Apple über eine lange Zeit prägen könnte. Ein Name, den man sich merken sollte.

Anzeige

Doch: Nicht alle glauben daran – und Apple selbst schweigt

Ganz unumstritten ist der Bericht allerdings nicht. Mark Gurman von Bloomberg widerspricht offen: Er habe „nicht den Eindruck, dass etwas unmittelbar bevorsteht“. Dennoch ändert dieser Einspruch wenig am Kern: Apple arbeitet seit Jahren an seiner Nachfolgeplanung, und der Zeitpunkt rückt naturgemäß näher.

Entscheidend ist: Der mögliche Führungswechsel hat nichts mit Apples wirtschaftlicher Situation zu tun. Im Gegenteil – der Konzern erlebt Rekordquartale, starke iPhone-Verkäufe und einen Aktienkurs auf historisch hohem Niveau. Das Unternehmen könnte sich keinen besseren Moment für eine geordnete Übergabe wünschen.

Warum diese Entscheidung wichtiger ist als jedes neue Apple-Produkt

Egal, ob das iPhone 18 in ein paar Monaten die Welt mal wieder überrascht – ein CEO-Wechsel wäre der größte strategische Einschnitt seit dem Tod von Steve Jobs. Ein neuer Chef prägt die Produktstrategie, die Unternehmenskultur, die Risiken, die Vision. Kurz: die Zukunft von Apple. Deshalb überstrahlt diese Entscheidung jedes einzelne Gerät, egal wie revolutionär es am Ende sein mag.

Anzeige

Wenn die Financial Times recht behält, beginnt für Apple 2026 ein neues Kapitel. Und dieses Kapitel könnte bedeutender sein als alles, was Apple im Herbst auf einer Bühne zeigt.