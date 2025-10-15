Wichtiges Update fürs Galaxy S24 behebt 26 Probleme auf einen Schlag

Ein Klick auf „Download“ kann diesmal richtig wichtig sein: Samsung stopft gleich mehrere gefährliche Sicherheitslücken.

Samsung hat ein neues Sicherheitsupdate für die Galaxy-S24-Serie veröffentlicht, das es in sich hat. Das Oktober-2025-Update bringt gleich 26 Sicherheitskorrekturen mit – 14 davon betreffen Android selbst, 12 sind spezifische Schwachstellen, die nur auf Samsung-Geräten existieren.

Galaxy S24: Sicherheits-Update startet – aktuell in Thailand

Das Update wird derzeit in Thailand verteilt und trägt die Firmware-Version S92xBXXS4CYJ1. Es ist rund 455 Megabyte groß und kann wie gewohnt über „Einstellungen“ > „Software-Update“ > „Herunterladen und installieren“ manuell installiert werden.

In den nächsten Tagen soll es schrittweise auch in anderen Regionen verfügbar sein (Quelle: SamMobile). Im Laufe der Zeit wird das Update auch automatisch auf euren Galaxy-S24-Geräten installiert – egal ob Standard-Modell, Plus- oder Ultra-Version.

Laut Samsungs Sicherheitsdokumentation enthält der Oktober-Patch Korrekturen für 14 Android-Sicherheitslücken mit hoher Priorität – keine davon gilt als kritisch, aber alle potenziell gefährlich genug, um Systeme zu kompromittieren.

Zusätzlich wurden zwölf Samsung-spezifische Lücken geschlossen, die in den eigenen Anpassungen von Android (One UI) steckten. Diese betrafen unter anderem Systemdienste, App-Berechtigungen und Verschlüsselungsmechanismen.

One UI 8 fürs Galaxy S24 ist schon verfügbar

Seit Mitte September 2025 können Galaxy-S24-Nutzer schon auf das neue One UI 8 umsatteln. Die aktuelle Version von Samsungs Benutzeroberfläche bringt diverse Verbesserungen und Anpassungen mit sich – die wichtigsten davon gibt’s hier im Video:

In den letzten Wochen hat Samsung One UI 8 für diverse Galaxy-Geräte freigegeben – weitere sollen im Laufe der Zeit folgen. Gut zu wissen: Alle Geräte, die One UI 8 kriegen, bekommen auch das kommende Update auf One UI 8.5.