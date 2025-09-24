Wie funktioniert ein Tamagotchi? Das Spielprinzip einfach erklärt

Tamagotchis sind digitale Haustiere im Taschenformat. Wie der Kult aus den Neunzigern funktioniert, erfahrt ihr hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Steuerung des Tamagotchis: So interagiert ihr mit dem Haustier

Die Grundidee der Tamagotchis besteht darin, sich um ein Haustier zu kümmern, jedoch in digitaler Form. Das kleine, eiförmige Plastikgehäuse, typisch für die Neunzigerjahre, dient dabei als Zuhause des virtuellen Wesens.

Anzeige

Auf der Vorderseite befinden sich drei Knöpfe, über die alle Interaktionen gesteuert werden: Mit dem linken Knopf wird durch die Symbole navigiert, der mittlere bestätigt die Auswahl, während der rechte zum Abbrechen einer Aktion dient.

Die verschiedenen Symbole auf dem Display sind intuitiv:

Toilette oder Ente: Das Symbol wird benutzt, wenn das Tamagotchi einen Haufen gemacht hat oder anzeigt, dass es auf die Toilette muss

Das Symbol wird benutzt, wenn das Tamagotchi einen Haufen gemacht hat oder anzeigt, dass es auf die Toilette muss Schläger und Ball: Das Symbol aktiviert die Spiele-Funktion

Das Symbol aktiviert die Spiele-Funktion Messer und Gabel, alternativ Koch: Hier gibt es Nahrung für das Haustier

Hier gibt es Nahrung für das Haustier Waage: Das Symbol stellt einen Gesundheitsmesser dar

Das Symbol stellt einen Gesundheitsmesser dar Spritze: Hier gibt es Medizin

Hier gibt es Medizin Glühbirne: Mit dem Symbol kann das Licht an- und ausgeschaltet werden

Mit dem Symbol kann das Licht an- und ausgeschaltet werden Sprechender Pac-Man: Hier lernt das Tier Disziplin

Anzeige

Der Spiele-Hit aus den Neunzigern kommt jetzt in neuer Form daher. Mehr dazu im Video:

Vom Ei bis zum Reset: Der Lebenszyklus der digitalen Haustiere

Der Lebenszyklus der Tamagotchi-Tierchen ist an den realer Tiere angelehnt:

In dem Moment, in dem das Tamagtochi aktiviert wird, beginnt die Suche nach einem Ei. Aus diesem schlüpft das Haustier und benötigt ab diesem Moment Pflege.

Damit das Tier überlebt, müssen die Grundbedürfnisse erfüllt werden. Dazu gehören Füttern und Säubern, auf Krankheiten achten und Spielen.

Wird das Tier gut versorgt, laden sich die insgesamt vier Herzen zunehmend auf. Mit dieser Anzeige erkennt man, wie es dem Tier geht.

So lange das Tier versorgt wird, lebt es, wächst und entwickelt sich. Hört die Versorgung auf, stirbt es. Je nachdem, um welche Tamagotchi-Version es sich handelt, ist das Tamagotchi tot oder kann wiederbelebt werden.

Für jedes Tamagotchi kommt irgendwann ein natürlicher Tod, der auch durch gute Pflege nicht verhindert werden kann. Danach kann ein neues Ei ausgesucht werden.

Anzeige

Bedürfnisse im Blick: Gute Pflege für ein zufriedenes Tamagotchi

Die Pflege entscheidet nicht nur darüber, ob ein Tamagotchi am Leben bleibt, sondern auch über seine Entwicklung. Neben Füttern und Versorgen spielt daher auch die Beschäftigung eine zentrale Rolle. Gemeinsames Spielen ist genauso wichtig wie die reine Versorgung.

Regelmäßige und gute Pflege führt zu einem glücklichen und gut entwickelten Tamagotchi. Das zeigt sich sowohl im Verhalten als auch im Aussehen. Ein Tamagotchi, das nicht ausreichend versorgt wird, verändert sich deutlich: Es entwickelt ein unansehnliches Aussehen und zeigt auch im Verhalten negative Reaktionen.