Wie ihr unbekannte Logins und alte Geräte bei PayPal entfernen könnt

Ihr könnt bei PayPal alle hinzugefügten und gespeicherten Geräte entfernen und eure ehemaligen Logins im Browser löschen. Wie das genau funktioniert, erfahrt ihr hier.

Wenn ihr den Verdacht habt, dass jemand unbefugt Zugriff auf euer PayPal-Konto hat, solltet ihr das unbekannte Gerät bei PayPal entfernen, die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren und euer Passwort ändern. Aber auch wenn ihr ein altes Smartphone, Tablet oder einen Laptop verkaufen oder verschenken wollt, solltet ihr das Gerät sicherheitshalber aus den registrierten Geräten herausnehmen.

PayPal: Geräte entfernen

Das Entfernen von gespeicherten Logins auf Geräten und in Browsern ist bei PayPal nur über die Webseite im Browser möglich. In der PayPal-App sind diese Einstellungen nicht vorhanden. Natürlich könnt ihr aber auch am Smartphone oder Tablet die PayPal-Einstellungen über den Browser aufrufen und so die Geräte entfernen. Um einzelne Geräte oder Browser bei PayPal aus den gespeicherten Verbindungen zu entfernen, geht wie folgt vor:

Öffnet die PayPal-Seite in einem neuen Tab eures Browsers und loggt euch mit euren Konto-Daten ein. Klickt auf „Einstellungen“ (Zahnrad-Symbol) oben rechts. In den Einstellungen angelangt, wählt den Reiter „Sicherheit“ an. Klickt hier unter „Logins verwalten“ auf den Link „Verwalten“.

Hier sollten euch nun eine Liste mit allen registrierten Geräten und Browsern angezeigt werden. Wählt jetzt bei dem gewünschten oder dem euch unbekannten Gerät den Link „Entfernen“ aus, um den gespeicherten Login zu löschen. © GIGA

Falls ihr ein Gerät nicht entfernen könnt oder ihr auch zukünftig Probleme mit unbekannten Geräten in euren gespeicherten Logins habt, solltet ihr den PayPal-Support kontaktieren.

