  4. Wie mache ich einen Screenshot auf dem Handy?

Auf jedem Handy, ob Android oder iPhone, könnt ihr ganz einfach einen Screenshot machen, um den Bildschirminhalt festzuhalten. Hier zeigen wir euch, wie das auf eurem Smartphone funktioniert und wo die Screenshots gespeichert werden.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.So erstellt ihr einen Screenshot auf eurem Handy
  2. 1.1.iPhone
  3. 1.2.Android
  4. 2.Weitere Möglichkeiten verschiedener Hersteller

So erstellt ihr einen Screenshot auf eurem Handy

iPhone

Bei iPhones gibt es je nach Modell zwei unterschiedliche Tastenkombinationen, um einen Screenshot zu erstellen, oder ihr nutzt die Alternative:

  • iPhones ohne Home-Taste: Drückt gleichzeitig die Power- und Lauter-Taste.
  • iPhones mit Home-Taste: Drückt gleichzeitig die Power- und Home-Taste.
  • Öffnet Siri und sagt: „Mach einen Screenshot“.
Anschließend seht ihr eine kurze Animation und hört einen Schnappschuss-Ton. Den Screenshot findet ihr dann in der Fotos-App. Separat findet ihr hier alle Aufnahmen eures Displays und der Apps unter „Medienarten“„Bildschirmfotos“.

Poster
Android

Auf fast allen Android-Handys (Samsung, Google, Huawei, Sony, HTC, Xiaomi, …) könnt ihr einen Screenshot über die folgenden beiden Methoden machen:

Anschließend seht ihr eine kurze Animation und hört einen Schnappschuss-Ton. Den Screenshot findet ihr danach in eurer Galerie im Ordner „Screenshots“. Je nach Smartphone-Modell können Power- und Leiser-Taste unterschiedlich positioniert sein.

Android speichert eure Screenshots standardmäßig im Verzeichnis: „Interner Speicher“ → „Pictures“ → „Screenshots“. In Ausnahmen ist es auch der Ordner: „Interner Speicher“ → „DCIM“ → „Screenshots“. Öffnet einen Datei-Manager, um dahin zu navigieren.

Poster
Weitere Möglichkeiten verschiedener Hersteller

Einige Hersteller bieten zusätzliche Möglichkeiten, ein Bildschirmfoto aufzunehmen. Probiert vielleicht auch diese aus, falls euch die Tastenkombination oder der Sprachassistent zu umständlich sind. Möglicherweise müsst ihr dazu vorher die Gesten-Steuerung aktivieren.

Alternative Screenshot-Methoden

Asus

Als Button über das Schnellstartmenü

Huawei

Zweimal mit den Fingerknöcheln auf das Display klopfen

Motorola

Dreifinger gedrückt halten (Moto Actions); Dreifinger-Geste nach unten wischen

OnePlus

Dreifinger-Geste nach unten wischen; als Button über das Schnellstartmenü

Oppo

Dreifinger-Geste nach unten wischen

Samsung

Handkante auf das Display legen und von rechts nach links wischen; S-Pen verwenden (bei Galaxy Note-Modellen); Bixby-Assistenten nutzen

Sony

Als Button in der App-Übersicht; ältere Modelle: Power-Taste gedrückt halten, bis ein Menü erscheint, dann auf das Plus-Symbol drücken

Vivo

Dreifinger-Geste nach unten wischen

Xiaomi

Dreifinger-Geste nach unten wischen

