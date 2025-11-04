Wie seriös ist Energiekonzepte Deutschland GmbH? Erfahrungen von über 7.000 Kunden

„Energiekonzepte Deutschland“ hat sich als zweitgrößter Anbieter Deutschlands für Photovoltaikanlagen etabliert. Die Erfahrungen der Kunden fassen wir zusammen.

Was steckt hinter Energiekonzepte Deutschland?

Das Unternehmen „Energiekonzepte Deutschland“ (auch „EKD“ oder „EKD Solar“ genannt) vertreibt seit 2018 Photovoltaikanlagen, Stromspeicher, Wärmepumen, Wallboxen und vieles mehr rund um das Thema Strom.

Auf der Webseite könnt ihr euch informieren und Angebote einholen. Allerdings ist die Voraussetzung, dass ihr Eigentümer der betreffenden Immobilie seid.„Energiekonzepte Deutschland GmbH“ bietet einen umfassenden Vollservice. Ihr könnt von einer Wallbox oder einer Solaranlage über einen Stromspeicher bis hin zur Wärmepumpe alles in einem hier erwerben.

Es wird eine Finanzierungsmöglichkeit angeboten sowie ein Rund-um-Sorglos-Service, der immer inklusive ist. Dieser beinhaltet zum Beispiel kostenlose Serviceleistungen, eine Fernwartung der Anlage, einen Versicherungsschutz sowie unterschiedliche Garantien.

Erfahrungen mit „Energiekonzepte Deutschland“: überwiegend positiv, aber auch viel Kritik

Laut „Trustpilot“ sind die Erfahrungen überwiegend positiv. Die Kunden loben die gute Beratung. Besonders hervorgehoben wird der engagierte Einsatz und die sehr genauen Erklärungen.

Viele Verbraucher erwähnen in ihren Bewertungen, dass sie sich gut betreut fühlen. Fragen werden zufriedenstellend beantwortet und die Freundlichkeit und Professionalität der Berater ist auffallend gut. Deren Fähigkeit, auf individuelle Bedürfnisse einzugehen, wird positiv hervorgehoben.

Die Ausführung der Arbeiten wird als sauber, professionell und termingerecht beschrieben. Es wird überwiegend von reibungslosen Abläufen und einer guten Organisation während der Installation berichtet. Auch die Qualität der Produkte wird positiv erwähnt.

Kritik bezieht sich überwiegend auf die Kommunikation mit dem Unternehmen. Dieser Mangel tritt allerdings vorwiegend erst nach einer Auftragsvergabe auf. Es erweckt den Eindruck, dass ein Verkauf der Anlagen wichtiger erscheint als der spätere technische Support.

Kunden bemängeln außerdem lange Wartezeiten und Schwierigkeiten bei der Klärung offener Punkte. Mängel werden erst nach mehrmaliger Aufforderung behoben, Dokumente nicht an die zuständigen Behörden weitergeleitet und selbst dann, wenn die gesamte Anlage ausfällt, wird sich nicht gekümmert.

Ebenso wird kritisiert, dass vereinbarte Termine nicht eingehalten werden. Das Unternehmen teilt eine Verspätung nur auf eigene Nachfrage mit. Einige Kunden warten somit umsonst auf den Berater.

„Energiekonzepte Deutschland“: vor der Pleite gerettet

Neuesten Informationen zufolge musste das Unternehmen im Sommer 2025 von einem Investor vor der Insolvenz gerettet werden (Quelle: Energie & Solar Erfahrungen). „Energiekonzepte Deutschland“ geriet in Zahlungsschwierigkeiten, weil die Firma ihre eigenen Qualitätsstandards nicht einhalten konnte.

Nach Veröffentlichung des Testberichtes von „Energie & Solar Erfahrungen“ haben sich viele Kunden gemeldet und von ihren Erfahrungen mit EKD berichtet. Es scheint zur Zeit starke Verzögerungen beim Netzanschluss und der Fertigstellung zu geben. Einige Haushalte müssen teilweise Monate auf die Inbetriebnahme warten.

Trotzdem sollen Zahlungsaufforderungen und Mahnungen rausgeschickt worden sein, ohne dass die Anlagen in Betrieb genommen wurden. Es macht den Eindruck, dass „Energiekonzepte Deutschland“ mit dem schnellen Wachstum des Unternehmens sowie der hohen Nachfrage überfordert ist.

Fazit: Lohnt sich ein Kauf bei Energiekonzepte Deutschland?

Die Bewertungen bei „Trustpilot“ fallen nur knapp über 60 Prozent positiv aus. Ein Vergleich zwischen diesem und anderen etablierten Unternehmen ist auf jeden Fall ratsam. Sucht euch dann das beste Angebot heraus. Auf der Seite „Energie & Solar Erfahrungen“ wird empfohlen, bei alternativen Anbietern anzufragen.