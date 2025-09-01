Wie vom Designer: Lidl verkauft zwei Stühle für 117 Euro, die jedes Esszimmer aufwerten

Designer-Look zum Discounter-Preis: Lidl verkauft zwei Drehstühle für 117,04 Euro. Bequeme Lehne, edle Steppung und mehrere Farbvarianten machen sie zu einem Hingucker im Esszimmer.

Das Esszimmer soll was hermachen, aber das Budget ist begrenzt? Dann hat Lidl die Lösung: Drehstühle von Juskys, die teurer aussehen, als sie eigentlich sind. Sie bieten Designer-Optik mit gesteppter Polsterung und stabilem Stahlgestell, ohne das Konto zu sprengen. Das 2er-Set kostet bei Lidl 117,04 Euro (jetzt bei Lidl ansehen) und macht damit jeden Essbereich zur Stil-Zone. Der Versand liegt bei 5,95 Euro. Wer nicht beim Discounter kaufen will, findet die Stühle zu einem leicht höheren Preis auch bei Amazon.

Drehstühle „Dallas“ Im 2er-Set. Mit breiter Lehne und gesteppter Polsterung. Mehrere Farben erhältlich. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.09.2025 16:19 Uhr

Für wen lohnen sich die Juskys Drehstühle bei Lidl?

Stilbewusste Einrichter, die Designer-Look zu erschwinglichem Preis suchen

Familien mit Kindern, die robuste und gleichzeitig schöne Esszimmermöbel brauchen

Menschen, die täglich stundenlang am Esstisch arbeiten und ergonomische Armlehnen benötigen

Die Drehstühle „Dallas“ fallen sofort durch ihre elegante Erscheinung auf. Die gesteppte Polsterung erinnert an teure Boutique-Hotels oder schicke Restaurants und verleiht jedem Esszimmer eine edle Atmosphäre. Dabei ist die Optik nicht nur schön anzusehen, sondern auch durchdacht: Die 10 cm dicke Sitzpolsterung sorgt für echten Sitzkomfort, auch bei längeren Mahlzeiten mit Familie oder Freunden.

Das pulverbeschichtete Stahlgestell beweist, dass Schönheit und Stabilität sich nicht ausschließen. Mit einer maximalen Belastbarkeit von 120 Kilo tragen die Stühle auch schwerere Personen problemlos. Die breite Rückenlehne bietet zusätzlichen Halt beim Sitzen – praktisch beim entspannten Sonntagsfrühstück oder wenn die Kinder ihre Hausaufgaben am Esstisch machen.

Besonders clever ist die Farbauswahl: Von elegantem Beige über modernes Hellgrau bis zu warmem Hellbraun findet sich für jeden Einrichtungsstil die passende Variante. Das Material variiert je nach Farbwahl zwischen samtiger Polyester-Oberfläche und strukturiertem Kordgewebe. Beide Varianten sind gesteppt und verleihen den Stühlen ihren charakteristischen Premium-Look.

Käufer sind mit Optik und Komfort besonders zufrieden

Zwar gibt es bei Lidl noch keine Bewertungen zu den Drehstühlen, doch bei Amazon werden sie mit starken 4,4 von 5 Sternen bewertet. Besonderes Lob gibt es für die Bequemlichkeit, die schicke Optik und die einfache Montage. Das Preis-Leistungs-Verhältnis wird ebenfalls positiv hervorgehoben.

