Wikipedia in Gefahr: Wenn Google so weitermacht, ist Schluss

Googles KI verdrängt die Online-Enzyklopädie zunehmend.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wikipedia verliert an Sichtbarkeit. Laut der Wikimedia Foundation ist die Zahl menschlicher Seitenaufrufe in den letzten Monaten um rund 8 Prozent gesunken. Der Grund dafür sei vor allem bei Google zu finden. Immer häufiger liefert die KI direkt Antworten, ohne Nutzer weiterzuleiten.

Anzeige

Google schickt Nutzer seltener zu Wikipedia

Wikipedia-Artikel stecken hinter unzähligen Antworten von Google, Chatbots und Sprachassistenten. Doch immer seltener sehen die Menschen, woher das Wissen stammt.

Die Folge sind messbar weniger Zugriffe auf Wikipedia, aber auch weniger Spenden und Beteiligung. Dabei ist gerade Wikipedia mit ihrem offenen, transparenten Prinzip eine der wichtigsten Informationsquellen im Netz.

Ein großes Problem sind laut der Wikimedia Foundation auch die zahllosen Bots, die Wikipedia systematisch absaugen. Viele davon sind inzwischen so fortgeschritten, dass sie menschliche Nutzer imitieren und damit die technische Infrastruktur der Enzyklopädie belasten, ohne etwas zurückzugeben.

So verzeichnete Wikipedia beispielsweise im Mai auffällig hohen Traffic aus Brasilien. Bei einer Analyse stellte sich dann heraus, dass es sich nicht um reale Nutzer handelte, sondern um gut getarnte KI-Zugriffe.

Google soll Wikipedia-Inhalte kennzeichnen

Weniger Besucher bedeutet auch weniger Menschen, die sich am Aufbau beteiligen oder Geld für den Betrieb von Wikipedia spenden. Gleichzeitig werden die Inhalte von Wikipedia so stark genutzt wie nie, allerdings hinter den Kulissen.

Anzeige

Für die Wikimedia Foundation ist klar: Wer auf das Wissen zugreift, muss künftig transparenter kennzeichnen, woher es stammt. Nur so könne Wikipedia als Projekt überlebensfähig bleiben (Quelle: Wikimedia Foundation).

Auch die Stiftung selbst will auf die neue KI-Realität reagieren. Neue Teams sollen beispielsweise dafür sorgen, dass Wikipedia-Inhalte besser auf Mobilgeräten, in Videos oder interaktiven Formaten funktionieren. Ziel ist es, vor allem jüngere Nutzer zurückzugewinnen und die Sichtbarkeit der Inhalte auch außerhalb der eigenen Seite zu sichern.