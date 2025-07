Wilhelm Scream: Der meistgehörte Schrei der Film-Geschichte – ihr kennt ihn

Jeder, der den einen oder anderen Kino-Film gesehen hat, wird es bereits im Ohr gehabt haben: Das wohl populärste Film-Geräusch überhaupt, den bekanntesten Filmschrei der Kinogeschichte: den Wilhelmsschrei. Der menschliche Schrei hat sich zu einem Running-Gag der Soundeffekt-Geschichte entwickelt und kann auf eine grandiose Karriere zurückblicken.

Der Wilhelmsschrei war unter anderem in allen Star Wars-Filmen, in Indiana Jones, X-Men, Sin City, Toy Story, Die Simpsons, Herr der Ringe und vielen weiteren Film- und TV-Produktionen zu hören. Auch Gamer dürften den berühmten Filmschrei bereits das eine oder andere Mal gehört haben, schließlich wurde dieser unter anderem in verschiedenen Lego-Star-Wars-Spielen, Medal Of Honor und Darksiders eingesetzt. In der Zusammenstellung könnt ihr den Schrei anhören und seht dabei zahlreiche Beispiele, in denen er eingesetzt wurde:

Wilhelmschrei: Warum heißt er so?

Wer immer noch kein Geräusch im Ohr hat, kann den Wilhelmsschrei, den Filmschrei, kostenlos herunterladen und anhören oder zum Beispiel als Klingel- oder Benachrichtigungston auf seinem Smartphone einrichten:

Seinen ersten Auftritt hatte der Filmschrei 1951 im Film „Die Teufelsbrigade“, im Original „Distant Drums“ (bei Amazon ansehen). In einer Szene wird dort ein Soldat von einem Alligator unter Wasser gezogen. Dabei hört man genau diesen markanten Schrei.

Er wurde später von Sound-Designer Ben Burtt (u.a. Star Wars, Indiana Jones) in der Star-Wars-Reihe wiederverwendet und avancierte seitdem zu einem Running-Gag und Kult-Inside-Joke unter Filmschaffenden. Inzwischen ist der Effekt aus einer kommerziellen Sonud-Bibliothek in über 400 Filmen aufgetaucht (Quelle: Science and Media Museum).

Wer hinter der Stimme steckt, ist nicht bekannt, allerdings wird vermutet, dass es der US-amerikanische Country-Musiker Sheb Wooley war, der den Wilhelm-Schrei in die Welt- und Filmgeschichte gebracht hat. Sheb Wooley spielte in „Die Teufelsbrigade“ den Mann, der von einem Alligator gefressen wurde. Die Bezeichnung „Wilhelm Schrei“ stammt allerdings aus dem erst zwei Jahre später veröffentlichten Film „Der brennende Pfeil“. Hier wird die Figur mit dem Namen „Wilhelm“ von einem brennenden Pfeil getroffen. Dabei stößt Wilhelm eben jenen Schrei heraus, der bis heute in die erfolgreichsten und beliebtesten Filme aller Zeiten geschafft hat.

Seinen Running-Gag-Charakter hat der berühmte Filmschrei dem Sounddesigner bei Skywalker Sound, Ben Burtt, zu verdanken. In Indiana Jones und der Tempel des Todes wird der Schrei als offensichtliches Easter Egg verwendet, schließlich ist dieser hier zu hören, als Indiana Jones vermeintlich von Krokodilen gefressen wird – ganz so wie im Vorbild aus „Die Teufelsbrigade“.

Besonders Steven Spielberg und George Lucas lassen es sich nicht nehmen, den berühmtesten Schrei der Filmgeschichte regelmäßig in neuen Produktionen zu platzieren. Aber auch Peter Jackson und Quentin Tarantino verzichten nicht auf den Einsatz des Hollywood-Easter Eggs. In Kill Bill ist der Schrei schließlich fast inflationär zu hören.

Wilhelmsschrei: Der Running-Gag aus Hollywood

In diesem YouTube Clip könnt ihr euch eine weitere Zusammenstellung der populärsten Filme mit dem Wilhelm-Schrei ansehen:

Der Schrei selbst ist dabei in der Regel nicht sonderlich prominent platziert und nur für das Ohr hörbar, die den Schrei bereits zuvor irgendwo gehört hat. Beim nächsten Kino-Besuch solltet ihr in brenzligen Filmsituationen etwas genauer hinhören, um den „Wilhelm Scream“ nicht zu verpassen.

Ein Auszug von bekannten Filmen, in denen der Wilhelm-Schrei zu hören ist:

Distant Drums 1951

Star Wars: Eine neue Hoffnung 1977

Das Imperium schlägt zurück 1980

Die Rückkehr der Jedi-Ritter 1983

Jäger des verlorenen Schatzes 1981

Indiana Jones und der Tempel des Todes 1984

Indiana Jones und der letzte Kreuzzug 1989

Poltergeist 1982

Gremlins 2 – Die Rückkehr der kleinen Monster 1990

Batman: Die Rückkehr 1992

Reservoir Dogs 1992

Herr der Ringe: Die Gefährten 2001

Herr der Ringe: Die zwei Türme 2002

Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs 2003

Toy Story (Pixar) 1995

Fluch der Karibik: Der Fluch der Black Pearl 2003

Kill Bill: Volume 1 2003

Avatar – Aufbruch nach Pandora 2009

Das ist nur ein klitzekleiner Auszug. Bei Letterboxd oder in diesem Wiki findet ihr eine Übersicht von Filmen, in denen der Wilhelmsschrei unter anderem zu hören war. Es gibt jedoch keine Gewähr, dass sie vollständig sind.

