Windows 10: Microsoft knickt in letzter Sekunde ein

Wer noch mit Windows 10 unterwegs ist, hat einen Grund zur Freude!

Update vom 26. September 2025: Microsoft bieten allen Windows-10-Nutzern im Europäischen Wirtschaftsraum noch ein Jahr länger Gratis-Updates an, knüpft das jedoch an eine Bedindung: Wer kostenlos Teil des ESU-Programms werden will, muss sich dennoch einen Microsoft-Account zulegen und sich darüber für das Programm anmelden (Quelle: Windows Latest). Zuvor gab es Berichte, laut denen auch diese Anforderung hinfällig – dem scheint jedoch nicht so zu sein.

Originalartikel vom 25. September 2025:

Microsoft hat bekanntgegeben, dass Nutzer in der Europäischen Wirtschaftszone ein Jahr länger kostenlose Extended Security Updates (ESU) für Windows 10 erhalten – bis zum 14. Oktober 2026. Und zwar bedingungslos. Weder ein Microsoft-Konto noch das Synchronisieren von Daten in die Cloud sind notwendig, um die Gratis-Updates zu bekommen.

Microsoft bietet Windows-10-Updates bedingungslos länger an

Noch vor wenigen Wochen schien die Sache klar: Am 14. Oktober 2025 endet der Support für Windows 10. Wer danach weiter Sicherheitsupdates haben wollte, sollte entweder zahlen, Microsoft-Dienste nutzen oder Punkte im firmeneigenen Rewards-Programm einlösen. Millionen Nutzer, die ihrem Betriebssystem treu geblieben sind, standen damit vor einer unangenehmen Wahl.

Jetzt macht Microsoft doch noch einen Rückzieher und stellt ein Jahr lang weitere Updates für Windows-10-Nutzer zur Verfügung, zumindest innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums – und dazu zählt auch Deutschland.

Microsoft erklärte Windows Central gegenüber, wieso man sich zu diesem Schritt entschlossen hat:

Im Europäischen Wirtschaftsraum aktualisieren wir derzeit den Registrierungsprozess, um sicherzustellen, dass er den lokalen Erwartungen entspricht und eine sichere, optimierte Erfahrung bietet. Unser Ziel ist es, Kunden zu unterstützen und ihnen Optionen für den Übergang zu Windows 11 zu bieten, wobei sie weiterhin ununterbrochenen Zugriff auf wichtige Sicherheitsupdates haben. Microsoft

Änderungen gelten nur im Europäischen Wirtschaftsraum

Für alle außerhalb Europas bleibt allerdings alles beim Alten. Dort müssen Nutzer, die nicht auf Windows 11 umsteigen wollen, weiterhin entweder rund 30 US-Dollar bezahlen, Microsofts Cloud-Dienste nutzen oder mit Rewards-Punkten bezahlen. Ein klarer Unterschied, der die Ungleichbehandlung zwischen EU und Rest der Welt unterstreicht.

Noch vor wenigen Jahren wäre es undenkbar gewesen, dass Microsoft in dieser Frage zurückrudert. Anscheinend war der Druck innerhalb von Europa doch so groß, dass Microsoft jetzt einlenkt – und das wirkt sich direkt auf den Alltag von Millionen Nutzern aus.

Ob diese Lösung wirklich nur auf ein Jahr beschränkt bleibt, ist offen. Aktuell versuchen Verbraucherschützer und auch Einzelpersonen, Microsoft dazu zu bringen, die Updates noch deutlich länger bereitzustellen. Aktuell gilt aber: Spätestens 2026 läuft auch dieses verlängerte Sicherheitsnetz endgültig aus. Bis dahin bleibt Zeit, sich für den Wechsel auf Windows 11 – oder ein alternatives System – zu entscheiden.