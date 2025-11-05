Windows 10: Microsoft-Patzer lässt Nutzer ratlos zurück

Microsoft sorgt für Verwirrung.

Ein Fehler sorgt gerade dafür, dass Microsoft einige Windows-10-Nutzer über ein angeblich veraltetes System informiert. Dabei sind viele der Rechner nach wie vor voll unterstützt, ein Wechsel auf Windows 11 ist nicht nötig.

Windows 10: Support-Ende ist ein Anzeigefehler

Wer gerade in die Windows-Update-Einstellungen schaut, bekommt unter Umständen eine irritierende Meldung zu sehen. Dort heißt es: „Ihre Version von Windows wird nicht mehr unterstützt“. Diese Warnung ist aber in vielen Fällen schlicht falsch, wie Microsoft mittlerweile eingeräumt hat.

Betroffen sind unter anderem Nutzer von Windows 10 Pro, Enterprise oder Education, die über das Extended-Security-Update-Programm (ESU) abgesichert sind. Auch PCs mit Windows 10 Enterprise LTSC 2021 und IoT Enterprise LTSC 2021 erhalten weiterhin Sicherheitsupdates, trotz gegenteiliger Darstellung des Systems.

Microsoft erklärt dazu, dass die fehlerhafte Meldung bekannt sei. Man behebe diese nun serverseitig (Quelle: Windows Latest). Das entsprechende Update könne allerdings bis zu 48 Stunden benötigen, um auf allen Systemen zu greifen. Bis dahin gilt: Wer Teil des ESU-Programms ist oder eine LTSC-Version nutzt, kann die Meldung einfach ignorieren.

Windows 10: ESU kommen weiterhin

Unabhängig von der fehlerhaften Anzeige bleibt die Versorgung mit ESU bestehen. Für die kommenden Monate – darunter der wichtige Patch Tuesday im November – sind Updates bereits angekündigt.

Wer in dem Update-Chaos den Überblick verloren hat, kann die installierte Version über die Systemeinstellungen überprüfen und mit dem offiziellen Supportzeitraum abgleichen. Wichtig ist dabei, dass nur Windows-10-Versionen mit dem Zusatz LTSC 2021 oder einer aktivierten ESU-Lizenz weiterhin als offiziell unterstützt gelten.