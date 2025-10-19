Windows 10: Microsofts Gnadenfrist ist eine leere Geste

Microsoft spendiert Nutzern von Windows 10 eine Gnadenfrist – doch damit wird das Problem nur verschoben.

Wer Windows 10 nutzt, hat die letzten Wochen und Monate mit Sorgen auf den 14. Oktober geblickt. Der Termin fürs Support-Ende rückte näher. Inzwischen hat Microsoft eingelenkt und gewährt Nutzerinnen und Nutzern ein weiteres Jahr Unterstützung und Updates ohne Kosten – wenn auch nur im Europäischen Wirtschaftsraum. Doch die Verbraucherzentrale warnt: Das Problem der Abschaltung bleibt, es kommt eben nur ein Jahr später.

Verbraucherzentrale warnt vor Support-Ende bei Windows 10

„Dass Microsoft nun den Sicherheitssupport für Windows 10 um ein Jahr verlängert, ist zwar zu begrüßen, verschiebt das Problem aber auch nur aufs nächste Jahr“, kritisiert Michaela Schröder, Geschäftsbereichsleiterin Verbraucherpolitik des Verbraucherzentrale-Bundesverbands. Anschließend werde es riskant, das ältere Betriebssystem weiterhin zu nutzen.

Gleichzeitig würden dadurch viele Verbraucher gezwungen, sich neue Hardware wie Laptops oder PCs zuzulegen. Denn die Leistungsanforderungen ans neuere Windows 11 würden viele ältere Geräte nicht schaffen – oder werden von Microsoft ausgeschlossen. Das Support-Ende ist also direkt mit Kosten für Windows-Nutzer verbunden.

Hardware soll den Takt vorgeben

„Verbraucherinnen und Verbraucher brauchen verlässliche Systeme, die über viele Jahre hinweg aktuell bleiben. Das vermeidet das Wegwerfen von an sich funktionierender Technik und schont den Geldbeutel der Menschen“, so Schröder weiter.

Die Forderung der Verbraucherzentralen ist klar: Über den Cyber Resiliance Act der EU solle vorgeschrieben werden, dass Betriebssysteme wie Windows Mindestanforderungen an Supportzeiträume erfüllen müssen. Dabei solle die Nutzungsdauer der Endgeräte maßgeblich sein.