Windows 10: Wenn das gelingt, ist das größte Problem für Nutzer vom Tisch

Während Microsoft den digitalen Friedhof für Windows 10 schon aushebt, greift ein entschlossener Nutzer zum letzten Mittel.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Der US-Amerikaner Lawrence Klein hat eine Klage gegen Microsoft eingereicht, die das Potenzial hat, Millionen von Windows-10-Nutzern weltweit zu betreffen. Der Streitpunkt: Microsoft plant, den Support für Windows 10 am 14. Oktober 2025 einzustellen – Klein will das durch den Rechtsstreit verhindern.

Anzeige

Windows 10: Amerikaner kämpft um längere Updates

Klein, selbst Besitzer zweier Windows-10-Laptops, die nicht mit Windows 11 kompatibel sind, fordert in seiner Klage die Fortsetzung des Supports, bis der Marktanteil von Windows 10 unter 10 Prozent fällt.

Zur Einordnung: Aktuell liegt der Marktanteil von Windows 10 unter Windows-Geräten noch bei 43 Prozent. Sollte die Klage erfolgreich sein, könnten Millionen von Windows-10-Nutzern also noch jahrelang weiter mit Gratis-Updates rechnen.

Klein argumentiert, dass der erzwungene Umstieg auf Windows 11 nicht nur unnötig sei, sondern auch Millionen Nutzer zum Kauf neuer Hardware zwinge, auf denen dann auch noch standardmäßig KI-Tools wie der Microsoft Copilot vorinstalliert sind.

Bemerkenswert: Klein verzichtet bei seiner Klage auf persönliche finanzielle Entschädigung und kämpft ausschließlich für den Erhalt der kostenlosen Sicherheitsupdates (Quelle: Courthouse News) – lediglich die Prozesskosten soll Microsoft bei einer erfolgreichen Klage zusätzlich tragen müssen.

Microsoft bietet jetzt schon längeren Update-Support an

Auch wenn der Update-Support für Windows 10 planmäßig im Oktober 2025 ausläuft, bietet Microsoft Privatanwendern bereits diverse Möglichkeiten an, ein Jahr lang weiter Sicherheits-Patches für das Betriebssystem zu beziehen – sowohl kostenpflichtig als auch gratis:

Unternehmen können sogar im Rahmen des ESU-Programms bis zu drei Jahre länger Updates beziehen, bezahlen jedoch jedes Jahr mehr für den Erhalt der Sicherheits-Updates.

Anzeige

Ob die Klage von Klein von Erfolg gekrönt sein wird, darf bezweifelt werden. Wir gehen davon aus, dass der Rechtsstreit zu Gunsten von Microsoft entschieden wird – auch wenn der gegenteilige Ausgang wünschenswert ist.