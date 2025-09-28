Windows 10: Wenn das passiert, ist das größte Problem vom Tisch

Der Countdown läuft: In weniger als einem Monat soll Windows 10 Geschichte sein – doch der Widerstand wächst.

Die Verbraucherorganisation Consumer Reports schlägt deshalb Alarm. In einem offiziellen Brief an Microsoft-CEO Satya Nadella fordert sie eine kostenlose Verlängerung des Supports. Ihr Argument: Millionen funktionierender Geräte würden ohne Updates zu einer Gefahr für ihre Besitzer – und für die IT-Sicherheit insgesamt. Sollte Microsoft auf die Forderungen eingehen, wäre das größte Problem der Windows-10-Nutzer vom Tisch.

Windows 10: Nutzer haben diese Optionen

Der Termin steht: Am 14. Oktober 2025 beendet Microsoft offiziell den Support für Windows 10. Für fast die Hälfte aller Windows-Anwender bedeutet das ein abruptes Ende der Sicherheitsupdates – und damit ein massives Risiko. Denn viele ihrer Rechner sind schlicht nicht in der Lage, Windows 11 auszuführen.

Besonders deutlich wird die Kritik beim Blick auf Microsofts aktuelle Strategie: Wer Windows 10 nach Oktober sicher halten will, muss 30 Dollar für ein einjähriges Sicherheits-Update zahlen, über Umwege ein Jahr lang Gratis-Updates aktivieren, hunderte Euro in einen neuen PC investieren – oder das Risiko eingehen, völlig ohne Schutz weiterzumachen. Laut Consumer Reports sind allein zwischen 200 und 400 Millionen Geräte weltweit technisch nicht in der Lage, Windows 11 zu starten.

Kritik an Microsofts Sicherheits-Argumenten

Zwar verweist Microsoft auf die deutlich höhere Sicherheit von Windows 11, doch Consumer Reports hält es für widersprüchlich, einerseits Milliarden in Sicherheitswerbung zu stecken, während andererseits Hunderte Millionen Windows-10-Rechner ohne Updates zurückbleiben.

Besonders scharf kritisiert die Organisation das „kostenlose Support-Angebot“, das an Microsoft Rewards gekoppelt ist: Wer Bing nutzt oder Xbox spielt, darf Sicherheits-Updates sammeln. Aus Sicht der Verbraucherschützer sind das „unnötige Hürden“.

Consumer Reports fordert daher kostenlosen Support für alle, Recycling-Programme für alte PCs und eine längere Übergangszeit (Quelle: Consumer Reports). Microsoft selbst hat bislang nicht auf den Brief reagiert – doch die Zeit läuft, und mit ihr wächst der Druck auf das Unternehmen, seine Entscheidung zu überdenken.

Die Verbraucherschützer sind übrigens nicht die einzigen, die Microsoft zum Umdenken bewegen wollen. Ein US-Amerikaner versucht gerade mit einer Klage, Microsoft zum Einlenken zu bewegen – zudem gab es schon vor Jahren eine Petition, die auf die gleiche Wirkung abzielt.

Ein Kampf auf verlorenem Posten Auch wenn ich natürlich allen Windows-10-Nutzern die Daumen drücke, dass Microsoft den OS-Klassiker noch länger mit Updates versorgt, bin ich mir sicher: Das wird nicht passieren. Der Konzern arbeitet seit Jahren auf das Support-Ende hin und hat zuletzt mit dem Update-Zusatzprogramm einen großen Schritt auf die Nutzer zu gemacht – mehr wird nicht zu holen sein. Betroffene Nutzer sollten ihre Energie lieber in die Suche nach einer passenden Alternative investieren. Robert Kohlick

