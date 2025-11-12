Windows 11: Das gab es in Deutschland noch nie

Das Ende von Windows 10 hat Folgen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Nach dem offiziellen Ende des Supports für Windows 10 legt der Nutzeranteil für Windows 11 in Deutschland ordentlich zu. Erstmals kann das neue Betriebssystem von Microsoft den Vorgänger sogar übertrumpfen.

Anzeige

Jetzt auch in Deutschland: Windows 11 setzt sich vor Windows 10

Neue Zahlen von StatCounter zeigen, dass Stand Oktober 2025 immerhin 48,09 Prozent der deutschen Windows-Nutzer Windows 11 nutzen. Windows 10 erreicht nur noch einen Nutzeranteil von 47,28 Prozent (bei StatCounter ansehen).

Im November lag der Anteil von Windows-11-Nutzern noch bei 44,15 Prozent, während 51,18 Prozent die bewährte Alternative bevorzugten. Windows 11 liegt jetzt also erstmals vor Windows 10, auch wenn der Vorsprung knapp ist. Selbst wenn die Zahlen von StatCounter nicht komplett akkurat sein sollten, zeigt sich ein klarer Trend. Microsoft kann sich gleichzeitig über steigende PC-Verkäufe freuen.

Nutzeranteile von Windows 10 und Windows 11 in Deutschland. (© Quelle: StatCounter)

Im weltweiten Vergleich liegt Windows 11 bereits seit einigen Monaten vor Windows 10. Das Ende des offiziellen Supports mit neuen Features und auch Sicherheits-Updates hat allerdings auch hier dazu geführt, dass Windows 11 weiter davonzieht (bei StatCounter ansehen).

Anzeige

Andere Windows-Betriebssysteme wie Windows 7 oder Windows 8 sind weder in Deutschland noch weltweit von nennenswerter Bedeutung.

Wie geht es mit Windows 10 weiter?

Mit 47,28 Prozent ist der Anteil der Windows-10-Nutzer allerdings weiterhin hoch. Wenn ihr ebenfalls noch das alte Betriebssystem nutzt, solltet ihr ein Upgrade in Betracht ziehen, um weiterhin mit Sicherheits-Updates geschützt zu werden.

Alternativ können sich für die „Extended Security Updates“ (ESU) anmelden. Solange ihr euch mit einem Microsoft-Konto anmeldet, ist das komplett kostenlos. Das Problem ist dadurch allerdings nur aufgeschoben. Auch mit ESU erhaltet ihr nur bis zum 13. Oktober 2026 wichtige Sicherheits-Patches.