Windows 11: Das Warten hat ein Ende

Microsoft hat das Jahres-Update „Windows 11 Version 25H2“ offiziell freigegeben. Seit dem 30. September 2025 steht es allen Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung – zunächst erfolgt der Rollout jedoch in Wellen, wie es beim Konzern üblich ist.

Windows 11 25H2: Das steckt im Update

Statt bahnbrechender neuer Funktionen setzt Microsoft diesmal auf Stabilität und Sicherheit. Das Update basiert auf derselben technischen Grundlage wie die Vorjahres-Version 24H2.

Gleichzeitig hat das Unternehmen alte Zöpfe abgeschnitten: PowerShell 2.0 aus dem Jahr 2009 und das Kommandozeilen-Tool WMIC sind nun endgültig gestrichen. Windows 11 25H2 bringt auch Neuerungen für Unternehmen. Administratoren können jetzt beispielsweise vorinstallierte Microsoft-Store-Apps entfernen.

Neue Windows-Version bietet längeren Update-Support

Für private Anwenderinnen und Anwender ist vor allem ein Punkt entscheidend: der verlängerte Support. Während Windows 11 24H2 nur noch bis Oktober 2026 mit Updates versorgt wird, kriegt 25H2 ein Jahr länger Updates. Home- und Pro-Versionen sind erneut 24 Monate abgesichert, Enterprise- und Education-Editionen sogar 36 Monate.

Wer also länger auf Nummer sicher gehen möchte, sollte spätestens in einem Jahr umsteigen – dann läuft übrigens auch der erweiterte Support für Windows 10 für Privatanwender aus.

Windows 11 25H2 erfindet das OS-Rad nicht neu – und das ist in Ordnung Statt spektakulärer Innovationen gibt es solide Verbesserungen unter der Haube – eine Strategie, die ich als Anwender durchaus zu schätzen weiß. Nicht zuletzt auch deswegen, weil ich mir damals beim frühzeitigen Umstieg auf Windows 11 24H2 ordentlich die Finger verbrannt habe. Trotzdem: Windows verliert dadurch etwas von seinem Zauber. In der Vergangenheit habe ich mich immer auf die neue Version gefreut, weil sie mit etlichen neuen Funktionen und Features um die Ecke kam. Aber am Ende des Tages ist es mir trotzdem lieber, ein stabiles Betriebssystem zu haben. Robert Kohlick

