Windows 11: Endlich kommt ein Feature, auf das ich mich uneingeschränkt freue

Neues Feature für Windows 11 hat ausnahmsweise keine Nachteile.



Ein Kommentar von Martin Hartmann

Microsoft arbeitet ständig an Windows 11 – mit wechselhaftem Erfolg. Ein neues Update soll aber ein Feature bringen, das meinen Alltag viel einfacher gestaltet. Warum geht es? Der Halbgeviertstrich bekommt ein neues Tastenkürzel.

Windows 11 führt neues Kürzel ein

Microsoft-Engineer Jen Gentleman teilt auf X (früher Twitter), dass Nutzer bald die Kombination Windows-Taste + Minus (-) verwenden können, um einen Halbgeviertstrich (en dash) zu erzeugen. Nutzt ihr Windows-Taste + Shift + Minus (-), erscheint ein Geviertstrich oder Gedankenstrich (em dash).

Bisher konnten Windows-Nutzer die Kombination Alt + 0151 nutzen, wobei dies nur auf einer Tastatur mit Ziffernblock möglich ist. Da weder meine PC-Tastatur noch mein Laptop über diesen verfügt, bin ich froh, jetzt endlich eine einfachere Alternative zu bekommen – bisher habe ich zu meiner Schande meistens den Halbgeviertstrich auf Wikipedia kopiert.

Laut Gentleman wird das Update aktuell für Windows-Nutzer ausgerollt. Die vollständige Liste der Inhalte könnt ihr euch auf der Microsoft-Website ansehen.

Willkommene Abwechslung von KI

Besonders der Gedankenstrich ist in den letzten Monaten unter Feuer geraten, weil er besonders häufig in KI-Texten, etwa von ChatGPT, auftaucht. Sogar in den Kommentaren unter dem Tweet empfehlen Nutzer, das Zeichen darum nicht mehr zu verwenden. Für mich ist das keine akzeptable Lösung. Das Satzzeichen hat doch nichts verbrochen, nur weil es verstärkt in KI-Massenware zum Einsatz kommt.

Gerade weil das neue Kürzel so gar nichts mit KI zu tun hat, bin ich Fan des neuen Features. Wenn ich sonst nachschaue, was es Neues bei Windows 11 gibt, ist alles voller künstlicher Intelligenz – obwohl sie sich oft alles andere als intelligent anstellt.