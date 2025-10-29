Windows 11 hat jetzt ein praktisches Feature, auf das ich nicht mehr verzichten will

Endlich gibt’s die Funktion auch direkt im OS – ganz ohne Zusatzprogramme.

Update vom 29. Oktober 2025: Die Text-Extraktion über den Screenshot-Shortcut (Windows-Taste + Shift + S) rollt jetzt mit dem Snipping Tool in der Version 11.2508.29.0 aus, die ihr über den Microsoft Store installieren könnt. Die Funktion erlaubt es euch, Text direkt aus einem Screenshot zu extrahieren – nützlich, wenn ihr beispielsweise Texte aus Bildern kopieren wollt. Bisher stand die Funktion nur für Windows-Insider zur Verfügung – nun scheint der Rollout auch bei normalen Windows-11-Nutzern anzulaufen.

Originalartikel vom 17. April 2025:

Windows 11: Insider können jetzt Text-Extraktion direkt nutzen

Die Integration der Texterkennungs-Funktion ins Snipping Tool markiert einen wichtigen Schritt für alle, die regelmäßig Text von Bildern oder ihrem Bildschirm in Windows 11 kopieren müssen. Manchmal gibt es ja Situationen, in denen Webseiten oder Programme es nicht zulassen, den Text direkt zu markieren und kopieren.

Statt den Text mühsam abzutippen oder Zusatzprogramme wie das famose PowerToys zu nutzen, könnt ihr jetzt einfach das Snipping Tool über Windows-Taste + Umschalt + S öffnen und dann den gewünschten Bereich markieren. Das Tool erkennt den Text automatisch und kopiert ihn auf Knopfdruck direkt in eure Zwischenablage. Wer will, kann auch nur spezifische Passagen auswählen und diese kopieren.

So sieht der entsprechende Button für die neue Funktion aus. (© WindowsLatest)

Zu einem späteren Zeitpunkt will Microsoft anscheinend noch einen zusätzlichen Shortcut (Windows-Taste + Umschalt + T) ergänzen, mit dem ihr den Text-Extraktor direkt aufrufen könnt (Quelle: WindowsLatest).

Der von der KI entdeckte Text wird im Rahmen von grauen Boxen hervorgehoben. Nutzer können dann entscheiden, ob sie den gesamten Text oder nur einen Teil davon kopieren wollen. (© WindowsLatest)

Neue Funktion erstmal nur für Windows-Insider

Einziges Manko: Die neue Funktion gibt es erst ab der Version 11.2503.27.0 des Snipping Tools – und an die kommt ihr aktuell nur, wenn ihr euch als Windows-Insider registriert und anschließend für den Canary- oder Developer-Kanal anmeldet.

Dadurch wird euch eine komplett neue Windows-11-Version auf euer System aufgespielt, die es euch erlaubt, Features auszuprobieren, die erst zu späterem Zeitpunkt für reguläre Windows-Nutzer ausgerollt werden. Dafür haben diese Vorab-Versionen jedoch oftmals noch allerlei Fehler und Bugs.

Eine weitere spannende Funktion für den Text-Extraktor: Für den erkannten Text lässt sich ein QR-Code erstellen. So übertragt ihr lange Textpassagen blitzschnell auf euer Smartphone oder Tablet – ganz praktisch!

Coole Sache, Microsoft! Auch wenn ich PowerToys fest in mein Herz geschlossen habe, bin ich froh, dass solch praktische Features mit der Zeit auch ab Werk in Windows 11 verfügbar gemacht werden – gerne weiter so, Microsoft! Wer weiß, vielleicht kann ich PowerToys in ein paar Jahren von meinem Rechner schmeißen, weil der Konzern alle für mich relevanten und praktischen Funktionen fest in Windows integriert hat. Robert Kohlick

