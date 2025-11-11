Windows 11: iPhone-Nutzer kennen neue Funktion schon lange

Was haben Smartphones und bald auch Windows-11-PCs gemeinsam?

Microsoft arbeitet an einer neuen Funktion für Windows 11, die Smartphone-Nutzern sehr bekannt vorkommen dürfte. In den Preview-Builds des Betriebssystems wurde eine Einstellung entdeckt, die es dem System ermöglichen soll, bei bestimmten Aktionen eine subtile Vibration über das Touchpad auszulösen. Das sogenannte haptische Feedback kann zum Beispiel beim Andocken von Fenstern, beim Ausrichten von Objekten oder beim Verschieben von Dateien ausgelöst werden.

Windows 11: Nicht jeder profitiert von der neuen Funktion

X-Nutzer phantomofearth hat die Einstellung für haptisches Feedback in den Mauseinstellungen in der Windows-Vorschauversion gefunden. Nutzer können dort die Intensität der Vibration einstellen oder das Feature komplett abschalten.

Laut Windows Central soll sich das Feature auf haptische Touchpads beziehen, wie sie im Surface Laptop 7 oder dem Surface Laptop Studio zum Einsatz kommen. Diese speziellen Touchpads erzeugen das Klickgefühl durch Vibration, anstatt sich mechanisch zu bewegen und können so für feine Rückmeldungen genutzt werden (Quelle: Windows Central).

Die Einstellungen lassen allerdings vermuten, dass auch externe Mäuse genutzt werden können, falls sie kompatibel sind.

Microsoft bedient sich für neue Funktion bei Smartphones

Haptisches Feedback ist bereits seit einiger Zeit bei Apple-Geräten wie dem iPhone im Einsatz und findet inzwischen auch bei vielen anderen modernen Smartphones Anwendung. Jetzt ziehen auch Microsoft und Windows 11 nach. Wenn euch das Feature egal ist oder es euch sogar störend vorkommt, könnt ihr es offenbar aber auch einfach deaktivieren.

Die Entdeckung in den Preview-Builds zeigt außerdem, dass sich das Feature noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet. Obwohl die Einstellungsoptionen bereits sichtbar sind, ist die Funktion selbst noch nicht aktiv und es ist unklar, welche Geräte genau unterstützt werden.

Windows-Nutzer können also davon ausgehen, dass es noch einige Zeit dauert, bis Microsoft das haptische Feedback in einem Update freigibt. Der Fund belegt aber, dass die grundlegenden Arbeiten daran bereits laufen und sogar schon Regler in den Windows-Einstellungen vorbereitet werden.