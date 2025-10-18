Windows 11: Microsoft braucht 2 Jahre, um einen dummen Fehler zu beheben

Es sollte so einfach sein. Trotzdem hat Microsoft so lange gebraucht.

Microsoft verspricht, dass „Update installieren und herunterfahren“ bald funktionieren wird und den PC auch wirklich herunterfährt. In den Änderungen zum neuen Preview-Build für Windows 11 steht, dass der nervige Fehler endlich behoben wird (Quelle: Microsoft).

Windows 11: Das hat aber lange gedauert

Posts auf Reddit zeigen, dass der nervige Bug bereits seit zwei Jahren besteht, ohne dass Microsoft ihn in den Griff bekommen hat. Eigentlich sollte ein so einfaches Feature doch nicht ständig Probleme bereiten.

Windows 11 bietet nach einem Update an, den Rechner direkt herunterzufahren. In der Realität startet er häufig aber trotzdem wieder neu – besonders ärgerlich, wenn man nachts noch schnell ein Update installieren will oder direkt das Haus verlassen muss. Mein Kollege Robert Kohlick war bereits vor einigen Monaten fassungslos, dass die Funktion immer noch kaputt ist.

Wer ist von dem Problem betroffen und wann wird es gelöst?

Der Windows-Bug betrifft nicht alle Nutzer gleich und auch nicht immer. Für manche lässt sich der Rechner problemlos herunterfahren, bei anderen klappt es so gut wie nie (ich persönlich gehöre ganz klar in die zweite Gruppe. Ich kann mich nicht erinnern, wann mein PC mit Windows 11 sich zuletzt tatsächlich nach einem Update heruntergefahren hat).

Immerhin ist der Ärger hoffentlich bald vorbei. Die Lösung wird in den Änderungen für den Entwickler-Channel des Windows-11-Preview-Builds aufgeführt. Zunächst sollen also nur Mitglieder des Windows-Insider-Programms profitieren. Voraussichtlich wird das Update in den kommenden Wochen für alle Windows-Nutzer kommen. Hoffentlich das letzte Update, nach dem sich mein PC ungewollt neustartet.