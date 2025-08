Windows 11: Microsoft bringt endlich praktisches Feature von Windows 10 zurück

Ein kleines Update mit großer Wirkung: Microsoft behebt einen großen Kritikpunkt von Windows-11-Power-Usern.

Eine lang ersehnte Funktion kehrt zurück und macht das Arbeiten mit mehreren Bildschirmen deutlich komfortabler. Microsoft verbessert in der neuesten Windows-11-Insider-Version (Build-Nummer 26200.5722) die Unterstützung für Multi-Monitor-Setups durch die Wiedereinführung der Benachrichtigungszentrale und des Kalenders auf sekundären Monitoren.

Mehr Features für sekundäre Monitore in Windows 11

Die Neuerung ermöglicht Nutzern den direkten Zugriff auf Benachrichtigungen und Kalender durch einen einfachen Klick auf Datum und Uhrzeit in der Taskleiste – unabhängig davon, auf welchem Monitor die Nutzer arbeiten. Diese Funktion fehlte vielen Nutzern in Windows 11, da sie in Windows 10 bereits verfügbar war. Warum Microsoft das Feature damals wegrationalisierte, wurde vom Konzern niemals thematisiert.

Aktuell sieht es in Windows 11 noch so aus: Links die Taskleiste auf dem Hauptbildschirm, rechts die Anzeige auf dem Sekundärmonitor. (© Screenshot GIGA)

Die Verbesserung richtet sich besonders an Power-User und Windows-Profis, die täglich mit mehreren Monitoren arbeiten. Durch den direkten Zugriff auf die Benachrichtigungszentrale von jedem Monitor aus entfällt das lästige Wechseln zum Hauptbildschirm. Microsoft reagiert damit auf das Feedback seiner Nutzer (Quelle: Windows-Blog), die diese Einschränkung seit dem Start von Windows 11 kritisiert hatten.

Neue Funktion bislang nur für Windows-Insider

Das Update wird derzeit im Entwickler- und Beta-Channel an Windows-Insider verteilt. Wahrscheinlich wird es in einigen Wochen als Teil eines regulären Updates auch für alle Nutzer ausgerollt.

Es reiht sich ein in eine Serie von Verbesserungen, mit denen Microsoft die Benutzerfreundlichkeit von Windows 11 erhöht. Dazu gehören auch neue Energiesparfunktionen und eine neue BSOD-Anzeige.

