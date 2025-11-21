Windows 11: Microsoft bringt praktisches Feature von Windows 10 zurück

Microsoft hat ein Einsehen.

Microsoft reaktiviert eine Funktion, die vielen Nutzern von Windows 10 vertraut ist: die integrierte Kalender-Agenda im Benachrichtigungszentrum. Nach langer Pause lässt sich der eigene Tagesablauf unter Windows 11 wieder direkt anzeigen.

Windows 11 bringt Kalender-Agenda zurück

Was früher ziemlich schlicht und einfach war, kommt jetzt mit KI-Unterstützung zurück. Die von Windows 10 bekannte Agenda-Ansicht zeigt künftig auch unter Windows 11 wieder bevorstehende Termine in chronologischer Reihenfolge.

Im Benachrichtigungszentrum erscheinen dann neben Uhrzeit und Ort auch der Titel der jeweiligen Veranstaltung. Nutzer können Meetings darüber öffnen oder sich auf Wunsch über Microsoft 365 Copilot noch Zusatzinfos zum Eintrag liefern lassen.

Wer einen Termin auswählt, kann laut Microsoft zudem Notizen erstellen, Zusammenfassungen abrufen oder Folgefragen an die KI stellen. Das Feature wird ab Dezember verteilt und greift auf Kalenderdaten aus Outlook oder Microsoft 365 zurück.

Die Umsetzung folgt zwar dem Design von Windows 11, die Integration erinnert aber in ihrer Struktur an die bekannte Lösung von Windows 10 (Quelle: Windows Latest).

Kalender-Agenda: Nicht alles ist wie früher

Trotz Rückkehr wirkt die neue Agenda-Funktion nicht wie eine 1:1-Kopie. Die Entscheidung, KI-Funktionen wie Copilot zu integrieren, dürfte zudem nicht jedem Nutzer gefallen. Zwar lässt sich der Kalender auch ohne erweiterte Funktionen nutzen, ganz ohne KI-Einbindung bleibt das System aber auch so nicht.

Microsoft hatte bei der Einführung von Windows 11 zahlreiche bekannte Windows-10-Features zunächst gestrichen. Funktionen wie Drag-and-Drop in der Taskleiste oder manche Task-Manager-Option führte der Konzern später aber wieder ein. Mit der Agenda-Ansicht nähert sich das Betriebssystem langsam weiter dem Funktionsumfang seines Vorgängers an.