Windows 11: Microsoft geht jetzt endgültig zu weit

Microsoft nennt es Service, für die meisten Nutzer ist es aber einfach nur nervig.

Microsoft schraubt weiter an Windows 11 – und diesmal trifft es alle, deren Microsoft-365-Abo bald ausläuft. Mit einer neuen Vollbildfenstermeldung will das Unternehmen sicherstellen, dass niemand vergisst, rechtzeitig zu verlängern. Klingt vielleicht nach einer netten Erinnerung, für die meisten Nutzer ist es jedoch eines: aggressive und lästige Werbung.

So sieht die neue Werbe-Einblendung in Windows 11 aus

Das Ganze nennt sich SCOOBE – „Second Chance Out of Box Experience“. Der Name verrät schon, wie sich das Feature anfühlt: wie die Einrichtung eines neuen PCs. Wer den Bildschirm zum ersten Mal sieht, könnte tatsächlich glauben, sein System sei frisch aufgesetzt. Stattdessen begrüßt euch eine Meldung, dass euer Microsoft-365-Abo abgelaufen ist – samt Warnung, dass ihr ohne Verlängerung keinen Zugriff mehr auf Premium-Apps oder den OneDrive-Speicher habt.

So sieht das neue Werbefenster aus, das euch nach dem Hochfahren eures Rechners begrüßt. (© WindowsLatest)

Microsoft lässt euch keinen Ausweg

Das Problem: Ihr habt praktisch keine Wahl. Entweder klickt ihr auf „Erinnere mich später“ oder ihr gebt direkt eure Zahlungsdaten ein. Einen klaren „Nein, danke“-Button sucht ihr vergeblich. Selbst wenn ihr die Tipps und Vorschläge in den Windows-Einstellungen deaktiviert habt, lässt sich dieser SCOOBE-Screen nicht verhindern (Quelle: Windows Latest). Damit reiht er sich ein in eine ganze Serie von Vollbildhinweisen, mit denen Microsoft bereits Edge, OneDrive und den KI-Assistenten Copilot beworben hat.

Wer ohnehin auf Microsoft 365 setzt, mag den Hinweis praktisch finden. Für alle anderen fühlt sich das Ganze jedoch wie eine dreiste Masche an. Denn selbst kostenlose Probeabos, die vielen neuen Geräten beiliegen, sind von der Maßnahme betroffen – kaum sind die Monate abgelaufen, poppt der Bildschirm auf.

Das Maß ist voll, Microsoft! Microsoft weiß einfach nicht, wann Schluss ist. Seit Jahren wird Windows 11 immer weiter mit Werbeanzeigen zugemüllt. Anzeigen für den Game Pass, den eigenen KI-Assistenten Copilot oder Cloud-Dienste – es nervt! Als Nutzer werde ich das Gefühl nicht los, dass Microsoft mich immer stärker in Richtung Abo und Cloud drängt. Ich hingegen, der Windows 11 einfach nur als Betriebssystem nutzen will, komme kaum noch ohne Werbefenster davon. Irgendwann ist das Maß voll, Microsoft! Inzwischen wäre ich sogar dazu bereit, mir die Werbefreiheit in Windows 11 für 5 Euro zu erkaufen – und das ist doch irgendwie traurig, oder? Robert Kohlick

