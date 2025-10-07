Windows 11: Microsoft liefert überfällige Funktion nach

Microsoft reagiert auf Kritik.

Windows 11 führt endlich eine Funktion ein, die viele vermisst haben. Ab sofort lässt sich das Benachrichtigungscenter auch auf weiteren Monitoren öffnen. Für Nutzer mit mehreren Bildschirmen ist das eine Erleichterung.

Windows 11: Benachrichtigungen auf jedem Bildschirm

Mit dem neuen Update KB5065789 reagiert Microsoft auf eine kleine Schwachstelle im System. Bislang war das Benachrichtigungscenter nur über den Hauptmonitor zugänglich. Wer an einem anderen Bildschirm arbeitete, musste jedes Mal die Maus zur primären Anzeige bewegen.

Jetzt reicht ein Klick auf Uhrzeit und Datum in der Taskleiste eines beliebigen Monitors, um Kalender und Benachrichtigungen zu öffnen. Damit wird ein Verhalten eingeführt, das viele schon länger als Standard erwartet hatten. Dass Windows 11 diese Option so lange vermissen ließ, war für nicht wenige Nutzer unverständlich.

Zusätzlich bringt das Update eine sekundengenaue Uhranzeige, die sich oberhalb des Kalenders anzeigen lässt. Bisher war diese Funktion nur über Registry-Eingriffe oder Drittanbietertools umsetzbar. Bei Windows 10 gab es die Uhr schon zum Start über dem Kalendar. Nicht nur Power-User dürften sich über diese kleine Verbesserung bei Windows 11 freuen.

So kommt das Windows-Update auf den PC

Die Neuerung ist Teil des optionalen Updates KB5065789, das für Windows 11 Versionen 24H2 und 25H2 verfügbar ist. Es muss derzeit noch manuell über die Windows-Einstellungen unter „Optionale Updates“ installiert werden. Eine automatische Verteilung erfolgt noch nicht sofort, sondern ist in mehreren Wellen vorgesehen (Quelle: Microsoft).

Auch nach der Installation kann es allerdings dauern, bis die Funktion sichtbar ist. Microsoft nutzt häufig eine serverseitige Aktivierung von Features, sodass nicht alle Nutzer gleichzeitig Zugriff erhalten. Wer das Update bereits sieht, kann es direkt ausprobieren.