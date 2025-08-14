Windows 11: Microsoft packt endlich ein großes Problem an

Darauf mussten Windows-Gamer mit ARM-PCs lange warten.

Microsoft will Windows 11 auf ARM-Rechnern deutlich attraktiver für Gamer machen. Erstmals können über die Xbox-App auch PC-Spiele heruntergeladen und lokal ausgeführt werden.

Windows 11 erhält Gaming-Update für ARM

Bisher mussten sich Besitzer von ARM-basierten Windows-Geräten wie dem Surface Pro 11 mit Snapdragon X Elite auf Umwege begeben. Zwar ließen sich Spiele über Plattformen wie Steam installieren, in der Xbox-App war das jedoch nicht möglich. Microsoft hatte die Download-Funktion auf ARM schlicht blockiert, sodass lediglich Cloud-Gaming zur Verfügung stand.

Diese Hürde fällt nun. Die Xbox-App erlaubt jetzt testweise auch auf ARM-Systemen den lokalen Download von PC-Spielen unter Windows 11. Der Microsoft Store und die Xbox-App sollen so in Zukunft deutlich mehr Titel ohne Einschränkungen anbieten können (Quelle: Windows Central).

Microsoft kündigt zudem generell an, weitere Funktionen zu entwickeln, um die Spielekompatibilität unter ARM zu verbessern. Ziel sei es, möglichst viele Games lauffähig zu machen, auch wenn sie nicht nativ für ARM optimiert sind.

Ein zentrales Problem bleiben dabei die Anti-Cheat-Systeme, die unter ARM-Emulation oft nicht so funktionieren, wie sie sollen. Genau hier will Microsoft ansetzen, um Spiele wie Fortnite oder League of Legends auf ARM-PCs fair zu halten.

Ausblick: Mehr Spiele, bessere Performance

Die Ankündigung ist die erste klare Zusage von Microsoft, Gaming auf ARM langfristig zu stärken. Mit Windows 11 Version 24H2 hatte man bereits die Emulationsschicht für x86-Programme verbessert. Dennoch kämpften viele Spiele mit Leistungseinbußen oder Grafikfehlern.

Das Timing ist entscheidend: Neben Qualcomm arbeitet auch Nvidia offenbar an eigenen ARM-Chips für Windows-PCs, die schon im nächsten Jahr erscheinen könnten. Für Microsoft bedeutet das zusätzlichen Druck, die Gaming-Tauglichkeit von Windows unter ARM spätestens jetzt wirklich anzugehen.