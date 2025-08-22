Windows 11: Nach 9 Jahren ist Microsoft immer noch nicht fertig

Microsoft schaltet seit neun Jahren immer weiter das Licht aus.
Microsoft versucht weiterhin, den seit 2016 existierenden „Dunkelmodus“ zu vervollständigen. In den aktuellen Preview-Builds von Windows 11 tauchen erste Anzeichen auf, dass lange vernachlässigte Bereiche des Betriebssystems endlich ihre dunkle Transformation erhalten.
Windows 11: Dunkelmodus wird weiter ausgebaut
Besonders im Datei-Explorer zeigen sich die Fortschritte: Datei-Kopierfenster, Löschaufforderungen und Berechtigungsdialoge erscheinen erstmals in einem einheitlichen dunklen Design:
Diese Neuerungen könnten Teil des für Herbst 2025 geplanten Updates 25H2 werden. Allerdings hält sich Microsoft noch bedeckt und hat die Verbesserungen bisher noch nicht einmal offiziell angekündigt.
Dunkelmodus in Windows 11: Microsoft hat noch viel Arbeit vor sich
Der holprige Weg zur konsequenten Dunkelheit offenbart jedoch noch erhebliche Lücken. Zentrale Werkzeuge wie der Ausführen-Dialog, der Registrierungs-Editor und die Gruppenrichtlinien-Verwaltung strahlen weiterhin in gleißendem Weiß. Ein Zustand, der bei Nutzern seit Jahren für Unmut sorgt – besonders im Vergleich zur Konkurrenz: Sowohl Apple mit macOS als auch Google mit Chrome OS bieten längst ein konsistentes Dark-Mode-Design.
Microsoft muss Sachen auch mal zu Ende bringen
Dass Microsoft seit nun rund 9 Jahren am Dunkelmodus werkelt und immer noch nicht fertig ist, ist typisch für den Tech-Giganten aus Redmond.
Während das Unternehmen Milliarden in KI-Projekte pumpt, schaffen es die Entwickler nicht einmal, grundlegende Designkonsistenz herzustellen. Diese verschleppte Baustelle beweist einmal mehr: Microsoft fängt viele Dinge an, bringt aber nur die wenigsten zu Ende.
Neben dem Dunkelmodus ist auch die Einstellungs-App noch immer ein Sorgenkind für den Mega-Konzern. Eigentlich sollte diese seit Jahren die alte Systemsteuerung ablösen. Doch noch heute gibt es Funktionen, die sich nur über dieses alte Einstellungsmenü aufrufen und anpassen lassen – ein Armutszeugnis.