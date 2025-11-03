Windows 11: Nach neuem Update sehen Nutzer rot

Eine Lösung ist bereits in Sicht.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Ein Update für Windows 11 sorgt bei manchen Nutzern für irritierende Anzeigeprobleme. Spiele und Videos zeigen plötzlich einen roten Farbstich, Fenster-Inhalte ruckeln. Microsoft hat den Fehler bestätigt und verteilt ein Update für das Update.

Anzeige

Windows 11: Roter Bildfehler nach Update

Laut Microsoft verursacht das optionale Update KB5064081 diverse Probleme. Betroffene Nutzer sehen dabei rot: Spiele und Videos erscheinen plötzlich in roter Farbe. Der Konzern führt die fehlerhafte Farbdarstellung auf eingeschaltete HDR-Funktionen zurück.

Ein weiteres Problem betrifft ein deutliches wahrnehmbares Ruckeln. Sobald im Hintergrund eine Vollbildanwendung wie ein Spiel läuft, aktualisierten sich Inhalte in anderen Programmen nur noch sehr langsam. Auch dieses Problem hat Microsoft bestätigt.

Zudem sind neue Bugs bei der Textdarstellung in Programmen wie Word oder Online-Editoren wie Google Docs aufgetreten. Texte erscheinen dort teilweise fehlerhaft oder sogar unvollständig. Wie es zu diesen Darstellungsfehlern kommt, hat Microsoft nicht erklärt.

Windows 11: Update behebt Update-Fehler

Die Lösung für die Probleme steckt im Oktober-Update KB5067036 für Windows 11. Wer es installiert hat, sollte die Bugs nicht mehr bemerken. Allerdings verteilt Microsoft das Update schrittweise. Eine breitere Verfügbarkeit wird erst zum November-Patchday am 11. November 2025 erwartet (Quelle: Windows Latest).

Anzeige

Das Oktober-Update sorgt allerdings selbst wieder für Ärger, wie erste Berichte zeigen. Wenn Nutzer ein Programm über den Task-Manager schließen, bleibt es teilweise weiterhin im Hintergrund aktiv. Das kann laut Microsoft zu Leistungseinbußen führen, da mehrere Instanzen gleichzeitig laufen. Ein Patch dafür wird ebenfalls für Mitte November erwartet.