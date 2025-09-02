Windows 11: Neue Funktion bringt Android-Nutzern endlich, was für Apple-Kunden ein alter Hut ist

Zumindest eine Android-App läuft unter Windows 11 einfach weiter.

Microsoft führt eine praktische neue Funktion für Windows 11 ein, die den Wechsel vom Smartphone zum PC erleichtert. Wer Spotify auf dem Android-Handy nutzt, kann die Wiedergabe künftig direkt auf dem Windows-PC fortsetzen.

Microsoft: Spotify-Handoff für Windows 11

Statt gleich mit voller Fahrt zu starten, bleibt das Ganze vorerst ein Spotify-exklusives Experiment. Mit einem Insider-Update von Windows 11 führt Microsoft eine plattformübergreifende Funktion ein, die stark an Apples Handoff erinnert: Eine kleine Benachrichtigung in der Taskleiste informiert über den nahtlosen Übergang. Ein Klick öffnet die Spotify-App auf dem Rechner und spielt genau den Track weiter, der vorher mobil lief.

Voraussetzung ist, dass Nutzer auf beiden Geräten dasselbe Spotify-Konto verwenden. Zudem muss das Smartphone über die „Link zu Windows“-App verbunden sein und Hintergrundaktivitäten erlauben. Für alle, die Spotify noch nicht installiert haben, steht es im Microsoft Store zum Download bereit.

Wer die praktische Funktion jetzt schon bei Spotify ausprobieren möchte, muss sich im Insider-Programm von Microsoft im Dev- oder Beta-Kanal von Windows 11 befinden. Auch dort wird sie aber erst stufenweise aktiviert. Es kann also etwas dauern, bis sie auf allen Geräten sichtbar wird, warnt Microsoft (Quelle: Windows Blogs).

Start mit Spotify: Weitere Apps sollen folgen

Zu Beginn funktioniert das Handoff-Feature ausschließlich mit Spotify. Von anderen Apps fehlt jede Spur. Microsoft ruft Entwickler jedoch gerade zur Integration auf, weshalb die Handoff-Funktion schon in naher Zukunft auch bei weiteren Apps verfügbar sein dürfte.

Langfristig könnte die Funktion den Wechsel zwischen Smartphone und PC deutlich vereinfachen – und das nicht nur bei Musik. Auch Messenger, Video-Apps oder Office-Dienste wären möglich.

