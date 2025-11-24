Windows 11: Notfallfunktion kann euch viel Stress ersparen

Zeitmaschine für euren Windows-Rechner.

Microsoft rüstet Windows 11 mit einer neuen Wiederherstellungsfunktion aus, die euch bei schweren Systemproblemen viel Zeit und Nerven sparen kann. Die sogenannte „Point-in-time“-Wiederherstellung ermöglicht es, den kompletten Zustand eures PCs auf einen früheren Zeitpunkt zurückzusetzen. Dazu gehören das Betriebssystem, alle Programme, Einstellungen und auch eure lokalen Dateien.

So funktioniert die Notfallfunktion für Windows 11

Microsoft erklärt in einem Blog-Post, dass die neue Funktion automatisch und in regelmäßigen Abständen Wiederherstellungspunkte erstellt. Nutzer können in den Systemeinstellungen auswählen, wie oft diese lokal auf dem Gerät gespeichert werden (standardmäßig alle 24 Stunden).

Gleichzeitig können sie entscheiden wie lange die Sicherungen gespeichert werden (maximal 72 Stunden) und wie viel Speicherplatz sie einnehmen dürfen. Geräte mit weniger als 200 GB Speicherplatz haben das Feature nicht standardmäßig aktiviert, können es aber auf Wunsch einschalten.

Der entscheidende Unterschied zur bisherigen Systemwiederherstellung ist, dass die neue Methode nicht nur Systemdateien, sondern auch persönliche Daten sichert. Wenn ihr Dateien erst nach dem letzten Wiederherstellungspunkt anlegt oder verändert, gehen diese allerdings trotzdem verloren, solange sie nicht in einem Cloud-Dienst gesichert sind (Quelle: Microsoft).

So sehen die Einstellungen aus. (© Microsoft)

„Point-in-time“-Wiederherstellung soll schnell und einfach sein

Laut Microsoft soll die „Point-in-time“-Wiederherstellung nur wenige Minuten in Anspruch nehmen. Nutzer sollen weder lange nach Problemen suchen noch über technische Expertise verfügen müssen.

Die neue Windows-Wiederherstellung ist zunächst nur für Windows-Insider im Beta- und Entwickler-Channel verfügbar. In der Vorschau-Version kann sie nur lokal im Windows Recovery Environment (WinRE) ausgelöst werden. Letztendlich sollen allerdings auch IT-Admins aus der Ferne die „Point-in-time“-Wiederherstellung durchführen können.