Windows 11 tut es wirklich: Mein schlimmster Albtraum wird wahr

Dabei hatte ich gehofft, dass sich Microsoft damit noch ein paar Jahre Zeit lässt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Über den offiziellen Windows-Twitter-Account teasert Microsoft seit Kurzem eine große Neuerung für Windows 11 an – und alles deutet auf eine große Sache hin: Sprachsteuerung. Statt Maus und Tastatur könnt ihr Windows 11 also bald einfach sagen, was es tun soll. Für viele wahrscheinlich eine Revolution, für mich ein einziger Albtraum.

Anzeige

Microsoft teasert Sprachassistenten für Windows 11 an

Schon im August meldete sich der Corporate-Vizepräsident David Weston damals zu Wort und gab zu verstehen, wo die Reise für Windows 11 hingehen soll: Die Zukunft gehört der KI. Bis 2030 würden wir den Computer vollkommen anders nutzen. Statt Aktionen mit Maus und Tastatur auszulösen, würden wir mit ihm wie mit einem Kollegen kommunizieren – also auch klare Anweisungen sprachlich vermitteln.

Damals hatte ich noch die Hoffnung, dass diese dystopische Zukunft noch ein paar Jahre auf sich warten lässt, aber allem Anschein nach, steht sie schon vor meiner PC-Tür, wie die letzten Tweets vermuten lassen (Quelle: Twitter – Windows):

Offiziell hat Microsoft zwar noch nicht mit der Sprache herausgerückt, doch die Hinweise lassen keinen anderen Schluss zu: Windows 11 bekommt einen nativen Sprachassistenten.