Windows 11 verändert sich direkt vor euren Augen

Der PC arbeitet, während ihr nur zuseht.

Microsoft baut Windows 11 grundlegend um und macht die Taskleiste zu einer Kommandozentrale für Künstliche Intelligenz. Künftig könnt ihr dort sogenannte KI-Agenten starten. Gemeint sind autonome Assistenten, die im Hintergrund für euch arbeiten. Ziel soll ein Betriebssystem sein, das verschiedene Aufgaben eigenständig lösen kann.

Microsoft baut die Windows-Taskleiste um

Windows-Nutzer haben bereits jeden Tag das altbekannte Suchfeld in der Taskleiste vor Augen. Microsoft hat bereits verraten, dass es auch dazu genutzt werden soll, um mit Copilot zu interagieren. Mit einem @-Symbol sollt ihr zusätzlich auch noch eine Liste verfügbarer Agenten aufrufen, einen auswählen und ihm eine Aufgabe geben können. Neben Microsoft-Agenten sollen auch KI-Anwendungen von Drittanbietern in die Taskleiste einziehen.

Während der Agent arbeitet, erscheint er als eigenes Icon in der Taskleiste, ähnlich wie eine minimierte App. So könnt ihr jederzeit per Mauszeiger den Fortschritt prüfen und werdet benachrichtigt, falls der Assistent eine Rückfrage hat oder die Aufgabe erledigt ist (Quelle: Windows Latest).

So sieht die Suche nach KI-Agenten aus. (© Microsoft/ Windows Latest)

KI-Agenten in der Taskleiste bleiben optional

Die KI-Agenten bleiben dadurch immer sichtbar. Microsoft hat außerdem bereits angekündigt, dass die Helfer in einem separaten „Agent Workspace“ arbeiten, einer Art eigenem Benutzerkonto. Dadurch soll nachvollziehbar bleiben, welche Aktionen die KI durchführt.

Die KI-Agenten zusammen mit der veränderten Taskleiste sind bisher noch nicht für reguläre Windows-Nutzer verfügbar. Laut The Verge müsst ihr die Option außerdem aktiv einschalten. Microsoft will den Nutzern die volle Kontrolle lassen, wie und ob sie mit den neuen Features interagieren (Quelle: The Verge).

Langfristig sind KI und Windows aber wohl nicht mehr zu trennen. Die tiefgreifende Integration ist Teil von Microsofts Vision eines „agentischen Betriebssystems“, das die Interaktion mit dem Computer grundlegend verändern soll.