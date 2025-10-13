Windows 11: Wer diese Version noch nutzt, muss jetzt handeln

Microsoft zieht in weniger als einem Monat den Stecker.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Am 11. November 2025 endet der Support für Windows 11 Version 23H2 in den Home- und Pro-Editionen. Danach ist Schluss mit Sicherheitsupdates, Patches und monatlichen Fixes. Wer nach diesem Datum noch auf der alten Version bleibt, nutzt ein System, das zwar weiterläuft – aber zunehmend gefährlich wird.

Anzeige

Windows 11 23H2 kriegt bald keine Updates mehr

Die betroffene Version erschien im Oktober 2023 und folgt damit dem üblichen zweijährigen Support-Zyklus, den Microsoft für seine Consumer-Editionen eingeführt hat. Während Business-Versionen wie Enterprise, Education oder IoT Enterprise drei Jahre lang unterstützt werden, endet für normale Nutzer der Lebenszyklus schneller. Das letzte Sicherheitsupdate für 23H2 kommt im November 2025 – danach herrscht Funkstille.

Wer derzeit noch mit Windows 11 23H2 arbeitet, sollte sich rechtzeitig auf ein Upgrade vorbereiten. Immerhin: Microsoft wird die neuen Versionen in den meisten Fällen automatisch ausrollen. Nur bei bekannten Treiberproblemen oder anderen Fehlern verzögert sich der Rollout bei betroffenen Systemen noch etwas (Quelle: Microsoft).

Wer sicher mit Windows 11 arbeiten will, sollte upgraden

Trotz dieser Sperren bleibt der Rat klar: Wer weiterhin sichere Software nutzen will, muss auf 24H2 oder 25H2 wechseln. Nach dem 11. November 2025 erhalten ältere Versionen keine Sicherheits-Patches mehr – neue Schwachstellen bleiben also offen.

Anzeige

Am Ende bleibt die Wahl einfach: Update oder Risiko. Wer rechtzeitig wechselt, ist auf der sicheren Seite – alle anderen riskieren, dass ihr vertrauter PC in einem Jahr zur tickenden Zeitbombe wird.