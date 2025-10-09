Windows 11 zeigt Wirkung: Microsofts Plan geht am Ende doch auf

Microsoft reibt sich mal wieder die Hände.

Der weltweite PC-Markt hat spürbar zugelegt. Die Zahl ausgelieferter Rechner stieg im Vergleich zum Vorjahr um fast 10 Prozent auf 75,9 Millionen. Der Wechsel zu Windows 11 und der damit verbundene Austausch älterer Geräte gilt als einer der wichtigsten Gründe dafür.

Windows 11 lässt PC-Markt wieder wachsen

Weil Windows 11 deutlich höhere Systemanforderungen stellt, müssen viele ältere Rechner beim Umstieg auf das Betriebssystem ersetzt werden – so will es zumindest Microsoft.

Diese Dynamik zeigt sich nun auch deutlich in den Verkaufszahlen. Lenovo, HP und Asus konnten ihre PC-Verkäufe im dritten Quartal zweistellig steigern, Dell wächst immerhin leicht. Besonders stark legte Lenovo mit einem Plus von 17,3 Prozent zu.

Die Marktforscher der IDC sprechen bereits von einem starken Jahr für die Branche. Besonders in Japan stiegen die Verkaufszahlen zuletzt außergewöhnlich stark. Dort führte ein staatlich gefördertes Schul-Digitalisierungsprogramm zusammen mit dem Support-Ende von Windows 10 zu einem verstärkten Austausch älterer Geräte. Die Nachfrage in Nordamerika ist hingegen durch Zölle und wirtschaftliche Unsicherheiten noch gebremst, so die IDC.

In Europa und anderen Regionen ist die Entwicklung ebenfalls verhaltener, auch weil viele neue Geräte bereits in den letzten Jahren angeschafft wurden und diese oft schon die Anforderungen von Windows 11 erfüllen. Trotzdem: Der Refresh-Zyklus ist weltweit in vollem Gange und läuft laut Marktforschern auch 2026 weiter.

Windows 11: Microsofts Plan geht auf

Die Zahlen zeigen, dass sich Microsofts Strategie langsam auszahlt. Der forcierte Umstieg auf Windows 11 beschleunigt die Modernisierung des Geräteparks spürbar und bringt Bewegung in einen Markt, der lange stagnierte.

Da dürfte es auch kaum etwas ändern, dass Microsoft in Europa noch ein Jahr Gnadenfrist für Windows 10 gewährt. Das Vorgehen dürfte sich für den Windows-Hersteller auszahlen, wird aber von Verbraucher- und Umweltschutz scharf kritisiert.