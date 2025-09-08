Windows nicht gut genug? Selbst Microsoft empfiehlt ein iPad

Microsoft blamiert sich mit einer Surface-Werbung.

Ein PR-Beitrag zum Surface Pro ist Microsoft gehörig um die Ohren geflogen. Das Problem: Auf dem Bild war nicht Windows, sondern klar das iPad-Interface zu sehen. Bis Microsoft den Fehler bemerkte, vergingen einige Stunden.

Microsoft: Surface-Werbung geht nach hinten los

Eigentlich wollte Microsoft mit einem Beitrag auf Twitter/X nur sein Surface Pro bewerben. Doch das Bildmaterial erzählte eine ganz andere Geschichte. Statt der gewohnten Windows-Oberfläche war auf dem Tablet-Screen eindeutig ein iPadOS-Layout zu erkennen. Statusleiste, Icons und sogar die typische Dreipunktsteuerung ließen keinen Zweifel.

Damit nicht genug: Auch die Hardware wirkte wie ein generisches Tablet, ohne Kickstand oder Type Cover. Das sind beides Merkmale, die Surface eigentlich klar von iPads unterscheiden. Zahlreiche Nutzer wiesen in den Kommentaren sofort darauf hin. Microsoft löschte den Beitrag aber erst nach rund 18 Stunden und fast einer halben Million Aufrufe (Quelle: WindowsLatest).

Surface Pro oder doch ein iPad? (© Microsoft bei Twitter/X (gelöscht) / WindowsLatest)

Microsoft Surface: Panne mit Symbolkraft

Offenbar kam das Bild aus einem KI-Tool, das beim Generieren kurzerhand Apple-Elemente ins Spiel brachte. Was für Microsoft dabei natürlich besonders peinlich ist: Ausgerechnet im eigenen Werbematerial wirkte das Surface wie ein iPad, was wie ein unfreiwilliges Kompliment für die Konkurrenz wirkt

Es ist auch nicht das erste Mal, dass Unternehmen ungewollt Werbung für Apple machen. Samsung hatte vor einigen Jahren ähnliche Vorfälle, bei denen Mitarbeiter mit iPhones twitterten. Microsofts Fall ist jedoch noch gravierender, da nicht nur das falsche Gerät, sondern auch ein falsches Betriebssystem präsentiert wurde.

Für die Surface-Marke, die ohnehin klar im Schatten der dominierenden iPads und MacBooks steht, ist dieser Fauxpas denkbar unglücklich. Vor allem zeigt er mal wieder, wie riskant es sein kann, KI-generierte Inhalte ungeprüft für eigene Zwecke einzusetzen.