Windows per Befehl herunterfahren: Funktion, Anwendung und Anleitung für eigene Shutdown-Bat-Datei

Wenn ihr Windows zu einem bestimmten Zeitpunkt herunterfahren oder euch eine eigene „Shutdown.exe“ basteln möchte, könnt ihr das ganz einfach mit den folgenden Batch-Befehlen verwirklichen.

Es gibt verschiedene Szenarien, in denen es nützlich sein kann, den Computer zu einem bestimmten Zeitpunkt herunterzufahren. So könnt ihr beispielsweise einen Download abschließen oder vor dem Schlafengehen einen Live-Stream oder ein Hörbuch verfolgen, ohne den Rechner laufen zu lassen und ihn später manuell auszuschalten.

Shutdown- und Neustart-Befehle für Windows

Die folgenden Befehle könnt ihr direkt in den Ausführen-Dialog (Tastenkombination: Win + R) eingeben, um euren Rechner herunterzufahren, neu zu starten oder euch abzumelden. Alternativ könnt ihr dieselben Befehle aber auch der Windows-Eingabeaufforderung (cmd.exe) oder dem Powershell-Terminal nutzen.

Befehl Funktion shutdown -s Fährt den Rechner herunter. shutdown -r Fährt den Rechner herunter und startet ihn neu. shutdown -h Versetzt den Computer in den Ruhestand (Hibernation). shutdown -l Meldet den aktuellen Benutzer ab (kein Herunterfahren). shutdown -p Schaltet den Computer sofort aus (ohne Verzögerung oder Warnung). shutdown -g Neustart + automatische Anmeldung mit den zuletzt registrierten Anwendungen. shutdown -a Bricht den Herunterfahr-Vorgang ab.

Darüber hinaus lassen sich die Befehle noch durch weitere Argumente erweitern. Die nützlichsten Argumente haben wir hier für euch zusammengefasst:

Argument Funktion -t xxx Timer für das Herunterfahren, wobei „xxx“ für die Sekunden steht. Wenn ihr keine Zahl angebt, wird der Befehl in 30 Sekunden ausgeführt. -f Erzwingt das Schließen ausgeführter Anwendungen ohne Warnung. -o Öffnet bei einem Neustart die erweiterten Startoptionen (nur in Kombination mit shutdown -r )

So gebt ihr die Shutdown-Befehle ein

Wenn ihr nun einen bestimmten Shutdown-Befehl eingeben wollt, geht ihr wie folgt vor:

Öffnet den Ausführen-Dialog, indem ihr die Tasten Win + R drückt. Gebt direkt den Shutdown-Befehl ein. Hier zwei Beispiele: shutdown -s -t 1800 -f = Fährt den Rechner in einer halben Stunde (1800 Sekunden) herunter und erzwingt vorher das Schließen aller Anwendungen.

= Fährt den Rechner in einer halben Stunde (1800 Sekunden) herunter und erzwingt vorher das Schließen aller Anwendungen. shutdown -r -o = Startet den PC mit den erweiterten Startoptionen neu. © GIGA Drückt abschließend auf den Button „OK“ oder die Enter-Taste.

„Shutdown.exe“ – Batch-Datei erstellen

Mit den oben genannten Befehlen könnt ihr euch eine simple Batch-Datei (.bat) erstellen. Diese könnt ihr beispielsweise direkt auf dem Desktop speichern, um so schnell einen Neustart oder einen bestimmten Shutdown-Timer auszuführen. Geht dafür einfach wie folgt vor:

Erstellt ein neues Textdokument, indem ihr einen Rechtsklick macht und hier „Neu“ → „Textdokument“ auswählt. © GIGA Öffnet das Dokument und gebt nun einfach direkt den gewünschten Shutdown-Befehl ein. In unserem Beispiel machen wir einen Neustart-Befehl mit:

shutdown -r -t 0 Klickt im Text-Editor oben den Reiter „Datei“ an und wählt anschließend „Speichern unter …“ aus. Wählt den Dateipfad aus und speichert eure Datei unter einem passenden Namen. In unserem Beispiel „Neustart.bat“. Ersetzt auf jeden Fall die Dateiendung .txt durch .bat, damit die Datei ausführbar wird. © GIGA Wenn ihr jetzt einen Doppelklick auf die Batch-Datei macht, wird der Rechner sofort neu gestartet.

So könnt ihr jeden möglichen Shutdown-Befehl oder -Timer in eine simple anklickbare Anwendung umwandeln. Ihr könnt die Bat-Datei auch jeden Tag um die gleiche Uhrzeit automatisch ausführen lassen, um den PC automatisch herunterzufahren. Dazu nutzt ihr dann einfach die Aufgabenplanung.