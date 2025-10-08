Windows sagt „Keine Verbindung mit diesem Netzwerk möglich“ – du sagst „Doch!“ Mit diesen Tricks klappt’s

Die Fehlermeldung „Keine Verbindung mit diesem Netzwerk möglich“ in Windows bedeutet, dass euer Computer versucht, eine Verbindung zu einem WLAN herzustellen, diese aber aus verschiedenen Gründen scheitert.

Was bedeutet „Keine Verbindung mit diesem Netzwerk möglich“?

Oft liegt das Problem an fehlerhaften Netzwerkeinstellungen, einem veralteten Treiber, falschen WLAN-Schlüsseln oder Störungen im Router. In manchen Fällen ist auch das gespeicherte WLAN-Profil beschädigt oder die Verschlüsselung des Netzwerks nicht mit eurer Netzwerkkarte kompatibel. Um das Problem zu beheben, solltet ihr systematisch vorgehen. Zuerst überprüft, ob das WLAN korrekt funktioniert, indem ihr testweise ein anderes Gerät verbindet. Wenn das klappt, liegt der Fehler wahrscheinlich am PC. Geht dann folgendermaßen vor:

WLAN-Passwort prüfen: Prüft zuerst den einfachsten Fehler. Habt ihr das richtige Passwort für das WLAN eingegeben? Unter Umständen ist die Feststelltaste auf eurer Tastatur aktiviert, wodurch alles automatisch groß geschrieben wird, oder ihr habt ein englisches Tastatur-Layout aktiviert. Dadurch gebt ihr dann das Passwort falsch ein.

Prüft zuerst den einfachsten Fehler. Habt ihr das richtige Passwort für das WLAN eingegeben? Unter Umständen ist die Feststelltaste auf eurer Tastatur aktiviert, wodurch alles automatisch groß geschrieben wird, oder ihr habt ein englisches Tastatur-Layout aktiviert. Dadurch gebt ihr dann das Passwort falsch ein. Router neu starten: Schaltet euren Router für etwa 30 Sekunden aus und wieder ein. Viele Verbindungsprobleme lösen sich dadurch. Oft genügt es dazu, die Stromversorgung des Routers für wenige Sekunden zu unterbrechen. Es kann auch helfen, die Router-Firmware zu aktualisieren.

Falls die Netzwerkverbindung dann auf allen Geräten immer noch nicht funktioniert, hilft es oft, den Router auf Werkseinstellungen zurückzusetzen:

Netzwerkprobleme beheben

Hilft das nicht, könnt ihr unter Windows eine Netzwerkproblembehandlung starten. Öffnet das Startmenü, tippt „Netzwerkprobleme“ ein und klickt auf den Eintrag „Netzwerkprobleme erkennen und beheben“. Folgt den Anweisungen am Bildschirm, indem ihr auf „Weiter“ klickt. Wählt die Problembehandlung per Internet aus, falls ihr gefragt werdet. Im besten Fall findet Windows den Fehler und behebt ihn automatisch.

So startet ihr die automatische Netzwerkproblembehandlung. (© GIGA)

Ist immer noch keine Verbindung mit dem Netzwerk möglich? Geht diese Tipps durch:

WLAN neu verbinden: Trennt die Verbindung, klickt auf das WLAN-Symbol in der Taskleiste und wählt „Dieses Netzwerk vergessen“ aus. Danach verbindet ihr euch erneut und gebt das Passwort ein.

Trennt die Verbindung, klickt auf das WLAN-Symbol in der Taskleiste und wählt „Dieses Netzwerk vergessen“ aus. Danach verbindet ihr euch erneut und gebt das Passwort ein. Flugmodus prüfen: Stellt sicher, dass der Flugmodus deaktiviert ist und WLAN eingeschaltet bleibt.

Stellt sicher, dass der Flugmodus deaktiviert ist und WLAN eingeschaltet bleibt. Netzwerktreiber aktualisieren: Aktualisiert eure Netzwerk-Treiber. Öffnet den Geräte-Manager, klickt mit der rechten Maustaste auf euren WLAN-Adapter und wählt „Treiber aktualisieren“. Falls ihr euer Gerät nur per LAN verbindet, erklären wir hier, wie ihr den Treiber für den Ethernet-Controller installiert.

Aktualisiert eure Netzwerk-Treiber. Öffnet den Geräte-Manager, klickt mit der rechten Maustaste auf euren WLAN-Adapter und wählt „Treiber aktualisieren“. Falls ihr euer Gerät nur per LAN verbindet, erklären wir hier, wie ihr den Treiber für den Ethernet-Controller installiert. Netzwerkdiagnose ausführen: Rechtsklick auf das WLAN-Symbol → „Problembehandlung“. Windows erkennt und behebt viele Fehler automatisch.

Rechtsklick auf das WLAN-Symbol → „Problembehandlung“. Windows erkennt und behebt viele Fehler automatisch. Netzwerkeinstellungen zurücksetzen: Setzt eure Netzwerkeinstellungen zurück. Unter Einstellungen → Netzwerk und Internet → Erweiterte Netzwerkeinstellungen → Netzwerkeinstellungen zurücksetzen könnt ihr alle Verbindungen neu aufbauen lassen.

Setzt eure Netzwerkeinstellungen zurück. Unter Einstellungen → Netzwerk und Internet → Erweiterte Netzwerkeinstellungen → Netzwerkeinstellungen zurücksetzen könnt ihr alle Verbindungen neu aufbauen lassen. WLAN-Verschlüsselung prüfen: Wenn euer Router ältere Sicherheitsprotokolle wie WEP nutzt, kann es helfen, auf WPA2 oder WPA3 umzustellen.

Wenn euer Router ältere Sicherheitsprotokolle wie WEP nutzt, kann es helfen, auf WPA2 oder WPA3 umzustellen. Firewall temporär deaktivieren : Firewalls können bestimmte Netzwerkverbindungen blockieren. Deaktiviert eure Firewall temporär und prüft, ob es dann funktioniert. Falls ihr euch nun mit dem Netzwerk verbinden könnt, ist eine Firewall-Einstellung falsch. Ihr könnt dann entsprechende Ausnahmen hinzufügen.

: Firewalls können bestimmte Netzwerkverbindungen blockieren. Deaktiviert eure Firewall temporär und prüft, ob es dann funktioniert. Falls ihr euch nun mit dem Netzwerk verbinden könnt, ist eine Firewall-Einstellung falsch. Ihr könnt dann entsprechende Ausnahmen hinzufügen. LAN-Kabel benutzen: Verbindet euren PC per LAN-Kabel mit eurem Router.

Wenn ihr all diese Schritte ausprobiert habt und das Problem weiterhin besteht, könnte der WLAN-Adapter selbst defekt sein. In diesem Fall hilft oft ein externer USB-WLAN-Stick oder eine Reparatur des Geräts.