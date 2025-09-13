Windows Vista und mehr: Die 16 größten Microsoft-Flops aller Zeiten

Nicht alle Produkte von Microsoft wurden zum Erfolg. Das amerikanische Unternehmen ist bekannt für seine PCs, die viel genutzte MS Office Software und viele weitere hilfreiche Produkte. Einige andere scheiterten jedoch.
Wir zeigen euch die größten Microsoft-Flops aus den vergangenen Jahren.
#1 Windows 8
Windows 8 kam 2012 auf den Markt. Das Ziel von Windows 8 war eine Oberfläche, welche die Touch-Funktionalität unterstützen konnte. Statt Begeisterung für die Neuerung wurde Windows 8 von vielen Nutzern wegen seiner Unübersichtlichkeit und dem Fehlen des Startmenüs stark kritisiert. 2015 wurde es durch Windows 10 ersetzt.
#2 Windows Vista
2006 kam Windows Vista auf den Markt. Das Betriebssystem war langsam, störungsanfällig und es kam zu Sicherheitsproblemen. Zu diesen Makeln kam der hohe Preis für das Produkt, sodass Windows Vista letztendlich zu einem weiteren Microsoft-Flop wurde.
#3 Windows ME
Windows ME wurde als spezielle Millenium Edition angekündigt, galt letztendlich jedoch als eines der schlechtesten Betriebssysteme, die Microsoft je veröffentlicht hat. Es kam zu zahlreichen Abstürzen und zu Inkompatibilität mit verschiedenen Programmen, die in der Vorgängerversion problemlos funktionierten. Bereits ein Jahr nach der Veröffentlichung wurde das System zurückgezogen.
#4 Microsoft Lumia
2014 übernahm Microsoft das Nokia-Unternehmen und somit auch die Lumia-Smartphones. Eigentlich sollten die entsprechenden Handys mit Windows-Software das neue Flagschiff auf dem Smartphone-Markt werden, aufgrund schlechter Funktionalität war das Gegenteil der Fall.
#5 Microsoft MSN
1999 startete der Message-Dienst MSN als einer der führenden Dienste mit mehr als 330 Millionen Nutzern pro Monat. Durch einen Rechtsstreit mit dem chinesischen Unternehmen TOM stellte Microsoft das Produkt 2014 ein.
#6 Microsoft KIN
Microsoft brachte mit dem KIN One und KIN Two 2010 zwei Mobiltelefone auf den Markt. Im Gegensatz zur Konkurrenz von Apple konnten darauf keine Spiele und Apps heruntergeladen werden, weshalb die Modelle nach kurzer Zeit eingestellt wurden.
#7 Microsoft Zune
Zune war ein tragbarer Mediaplayer und sollte als Apple-iPod-Konkurrent dienen. Musik ließ sich über den für Windows-PCs entwickelte Software-Dienst Zune Music Pass herunterladen. Der erhoffte Erfolg blieb aus, 2011 verschwand Zune vom Markt.
#8 Microsoft Band
Das Microsoft Band war ein Armband mit Fitness-Tracker-Funktionen, gesundheitsorientierten Anwendungen und Kompatibilität mit verschiedenen Geräten. Trotz der ausgereiften Technik konnte Microsoft Band nicht überzeugen und wurde in 2016 nach zwei Jahren wieder eingestellt.
#9 Internet Explorer 6
Der Internet Explorer 6 von Microsoft wurde 2001 mit Microsoft XP eingeführt. Der Browser stellte Webseiten teilweise falsch dar, es gab Sicherheitslücken und die Dienste des Internet Explorers wurden nicht optimiert. Dadurch gilt der IE6 als einer der größten Fehler von Microsoft.
#10 Xbox 2001
Die XBox scheiterte nicht im klassischen Sinne, konnte sich jedoch auf dem Konsolenmarkt mit Modellen wie der PlayStation 2 nicht durchsetzen. Es fehlte an überzeugenden Spielen, außerdem war Microsoft zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirklich auf den Gaming-Markt fokussiert.
#11 Microsoft Cortana
Im Vergleich zu Alexa von Amazon, Siri von Apple oder zum Googles Assistant schaffte es der Sprachassistent Cortana von Microsoft nicht, die Nutzer zu überzeugen. Seit 2024 ist Cortana nicht mehr erhältlich.
#12 Microsoft Surface RT
2012 stieg Microsoft mit dem Surface RT und Surface Pro in das Tablet-Geschäft ein. Da Apps speziell für das Sufrace RT entwickelt werden mussten, um benutzerfreundlich zu sein, konnte sich das Tablet nicht durchsetzen. 2013 wurde das Surface RT vom Markt genommen und sorgte für einen Marktwertverlust der Aktie in Gesamthöhe von über 34 Milliarden US-Dollar.
#13 Clippy, Microsoft 97
Mit Microsoft 97 wurde Clippy, die interaktive Büroklammer, als virtueller Assistent eingeführt. Clippy sollte Aufgaben erleichtern, verwirrte jedoch die Nutzer stattdessen und wurde mit Office XP und Office 2007 wieder aus dem Programm genommen.
#14 Microsoft Bob
Microsoft Bob und der dazugehörige gelbe Comic-Hund kamen mit Windows 95 auf den Markt. Ziel war eine benutzerfreundlichere Oberfläche zu gestalten, die in Form eines Hauses und dem Hund Bob designt wurde. Die Oberfläche verwirrte Nutzer jedoch eher und Microsoft Bob wurde zu einem der größten Flops des Unternehmens.
#15 Groove Music
Zunächst als Zune Music bekannt, wurde die Musikplattform später in Groove Music umbenannt. Trotz über 50 Millionen Titeln in der Musikdatenbank und Apps für Android und iOS blieb der Erfolg aus. 2017 wurde Groove Music vom Markt genommen.
#16 Die Suchmaschine Bing
Der letzte Punkt ist eigentlich kein richtiger Flop, denn die Technik hinter Bing ist tatsächlich sehr gut. Die Suchmaschine sollte es mit Google aufnehmen, aber schaffte es nie richtig aus ihren Startlöchern. Die bei über 90 % liegende Dominanz von Google konnte nicht geknackt werden und daher blieb Bing stets zurück.