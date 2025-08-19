Windows war für mich alternativlos, doch Microsoft neuer Plan geht zu weit

Die Zukunft von Windows klingt wie ein Albtraum.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Microsoft spricht über neue Features, die bereits mit Windows 12 Wirklichkeit werden könnten. Wenig überraschend dreht sich dabei alles um KI. Laut Windows-Chef Pavan Davuluri sollte die künstliche Intelligenz alles sehen dürfen, was auf eurem Rechner vor sich geht.

Anzeige

Windows soll euch immer zuschauen

Davuluri erklärt im Interview auf dem YouTube-Channel Windows IT Pro, dass KI komplett verändern wird, wie wir mit Computern umgehen. Das Betriebssystem soll vielfältiger arbeiten können und dabei noch allgegenwärtiger werden. Nutzer sollen dabei auch mit Windows sprechen können. Das ist aber noch nicht alles:

Grundsätzlich wird das Konzept, dass der Computer tatsächlich auf den Bildschirm schauen und den Kontext erkennen kann, für uns in Zukunft zu einer wichtigen Modalität werden. Pavan Davuluri, Head of Windows

Anzeige

KI-Feature ist ein Datenschutz-Albtraum

Der Gedanke, mit meinem PC zu sprechen ist schon befremdlich genug (mein Kollege Robert Kohlick sieht das genauso). Die Alarmglocken in meinem Kopf schrillen aber noch lauter, wenn ich höre, dass KI auch meinen Bildschirm betrachten soll.

Für die KI-Enthusiasten bei Microsoft muss diese Aussicht fantastisch klingen. So viele Daten der Nutzer, mit denen die künstliche Intelligenz gefüttert werden kann. Für mich klingt es wie ein Datenschutz-Albtraum. Ich will nicht, dass Microsoft Copilot oder sonst irgendwer jederzeit überwachen kann, was ich tue.

Im gleichen Interview erzählt Microsoft stolz, wie wichtig die Verbindung zwischen lokalen Daten und der Cloud werden wird. Fantastisch! Die Daten werden also auf direktem Weg in die Microsoft-Zentrale geschickt. Selbst wenn sie dort gut aufgehoben wären (was sie nicht sind), freuen sich Hacker beim nächsten erfolgreichen Angriff.

Microsoft macht den gleichen Fehler nochmal

Dass Microsoft so enthusiastisch über Überwachung durch KI spricht, überrascht mich aus dem Grund, dass sie mit einem sehr ähnlichen Feature erst kürzlich auf die Nase geflogen sind.

Anzeige

Recall für Windows 11 sollte alle fünf Sekunden eine Aufnahme vor einem Bildschirm machen. Sofort gab es Kritik und Microsoft musste das Feature vor dem Release ordentlich nachjustieren. Jetzt erklärt Microsoft stolz, dass sie das Gleiche nochmal machen wollen – nur viel schlimmer.

Ich habe noch nie darüber nachgedacht, mir ein anderes Betriebssystem als Windows zuzulegen. Wenn Microsoft diesen Pfad einschlägt, muss ich mir meine Treue aber nochmal gut überlegen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.