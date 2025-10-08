Windows zickt rum? Zeit für einen Neustart, der das System wirklich repariert

Windows 10 beziehungsweise 11 startet nicht mehr wirklich komplett neu, sondern lädt Einstellungen aus einem vorher angelegten Speicher. Probleme lassen sich aber meistens nur über einen richtigen und sauberen Neustart beheben. Wir zeigen, wie der Clean-Boot funktioniert.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Veränderter Neustart in Windows 11

Während früher in Windows ein gewöhnlicher Neustart genügte, um fast alle Probleme zu lösen, ist das in Windows 10 und 11 nicht mehr so einfach. In modernen Windows-Rechnern ist in der Regel die Schnellstart-Funktion (Fast Startup) aktiviert. Dadurch beendet sich Windows nicht mehr vollständig, sondern lagert Einstellungen und Treiber auf das Systemlaufwerk aus. Das ermöglicht zwar einen schnelleren Start, allerdings können dadurch Windows-Probleme auch nach einem erneuten Start bestehen bleiben. Beheben lassen sie sich erst durch einen richtigen, vollständigen und sauberen Neustart.

Anzeige

Windows 10/11 richtig neu starten

Drückt die Tastenkombination Windows + R , um das Ausführen-Fenster zu öffnen. Gebt den Befehl shutdown /g /f /t 0 ein und drückt Enter .

So fährt Windows vollständig herunter und startet neu. (© GIGA)

Erklärung:

/g fährt den Computer vollständig herunter und startet ihn neu.

fährt den Computer vollständig herunter und startet ihn neu. /f schließt alle geöffneten Anwendungen.

schließt alle geöffneten Anwendungen. /t legt die Zeit fest (0 = sofort ausführen).

Anzeige

Windows 10/11 immer automatisch sauber neustarten

Ihr könnt in der Windows-Registry bestimmen, dass die Auslagerungsdatei „pagefile.sys“ beim Herunterfahren immer gelöscht wird. Dadurch gibt es für Windows keine „Altlasten“, die bei einem Neustart verwendet werden könnten. So geht's:

Drückt die Tastenkombination Windows + R , um das Ausführen-Fenster zu öffnen. Bestätigt die Anfrage mit „Ja“ und navigiert zum Schlüssel

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management . Klickt rechts doppelt auf den Eintrag „ClearPageFileAtShutdown“ und stellt als Wert 1 ein. Falls der Eintrag „ClearPageFileAtShutdown“ nicht vorhanden ist, klickt mit der rechten Maustaste auf „Memory Management“ und wählt „Neu“ > „DWORD-Wert (32-Bit)“ aus. Gebt als Namen „ClearPageFileAtShutdown“ an, klickt doppelt darauf und stellt als Wert 1 ein.

Setzt diesen Wert auf „1“. (© GIGA)

Anzeige

Windows 11: Clean Boot nach Software-Problemen

Daneben lässt sich Windows 11 mit minimalen Treibern und nur den notwendigsten Systemdiensten starten. So kann man bei Problemen prüfen, ob ein bestimmtes Programm oder ein Autostart-Eintrag Fehler, Abstürze oder Leistungseinbußen verursacht: