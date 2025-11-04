Wird an der Kasse abgezogen: Amazon gibt 10 Prozent Rabatt

Wer regelmäßig bei Amazon einkauft, sollte jetzt genauer hinschauen: Aktuell lockt der Onlinehändler mit 10 Prozent Rabatt. Der Nachlass wird automatisch im Warenkorb abgezogen. Doch Achtung: Das Angebot ist mit einer kleinen Einschränkung versehen. Wir verraten, was hinter der Aktion steckt und für wen es sich trotzdem lohnt.

10 Prozent Rabatt auf die erste Bestellung bei Amazon Haul

10 Prozent Rabatt bei Amazon (jetzt bei Amazon ansehen) – klingt erst mal super, oder? Ganz so einfach ist es aber nicht, denn die Aktion hat zwei kleine Haken. Erstens: Der Preisnachlass gilt nur für Amazon Haul. Falls ihr den Namen noch nie gehört habt: Amazon Haul ist im Prinzip das Temu von Amazon. Ein eigener Marktplatz für besonders günstige Produkte aus den Bereichen Mode, Haushalt, Lifestyle und Elektronik. Viele Artikel kosten dort weniger als 20 Euro.

Zweitens: Der Rabatt greift nur bei eurer ersten Bestellung. Wer also schon einmal bei Amazon Haul eingekauft hat, geht diesmal leider leer aus.

Bei Amazon gibt es aktuell 10 Prozent Rabatt auf die erste Bestellung. (© Amazon. )

Trotzdem lohnt sich ein Blick: Gerade in der Vorweihnachtszeit sucht man ja ständig nach kleinen, günstigen Geschenken – sei es für den Schwager, die Kollegin oder den Wichtelabend. Besonders spannend ist die Unter-5-Euro-Kategorie: Dort findet ihr alles Mögliche, angefangen von Displayschutzfolien fürs Handy über Make-up-Täschchen bis hin zu praktischen Haushaltshelfern und Kleidung für sie und ihn.

Unser Tipp: Schaut einfach selbst bei Amazon Haul vorbei und stöbert durch die Angebote.

10 Prozent Rabatt bei Amazon Haul sichern

Amazon reagiert auf neue Konkurrenz mit Preisnachlässen

Übrigens ist das bereits die zweite große Rabattaktion des neuen Amazon-Bereichs. Offenbar nimmt der Online-Riese die Konkurrenz von Temu & Co. sehr ernst und kontert jetzt mit eigenen Preisaktionen.

