Wirkt sich ein Girokonto bei Trade Republic auf eure Schufa-Bonität aus?

Das Girokonto von Trade Republic sorgt für Gesprächsstoff. Wird es der Schufa gemeldet oder bleibt es außen vor? Hier erfahrt ihr mehr zu den Besonderheiten des Neobroker-Girokontos und ob die Kontoeröffnung euren Schufa-Score beeinflusst.

Kompakt erklärt: Hat Trade Republic Schufa-Auswirkungen?

Die gute Nachricht: Das Trade Republic Girokonto hat keine negativen Auswirkungen auf euren Schufa-Score.

Bei der Kontoeröffnung findet keine Schufa-Prüfung statt, und es werden auch während der Nutzung keine Daten an die Auskunftei übermittelt. Ihr könnt das Konto also unabhängig davon, ob ihr bereits andere Girokonten besitzt, stressfrei eröffnen.

Der Hintergrund: Das Konto ist ein reines Guthabenkonto ohne Dispositionskredit. Eine Meldung an die Schufa ist nicht erforderlich.

Darum können mehrere Girokonten eurem Schufa-Score schaden

Wenn ihr mehr als zwei aktive Girokonten mit Überziehungsmöglichkeit habt, riskiert ihr die Verschlechterung eures Schufa-Scores. Aber warum eigentlich? Der Grund dafür ist die Annahme, dass mehrere Girokonten mit Dispositionskredit das Kreditrisiko erhöhen.

Reine Guthabenkonten, wie das von Trade Republic, werden bei der Schufa nicht erfasst. Und weil es keine Möglichkeit zur Überziehung gibt, besteht für euch durch die Kontoeröffnung kein Überschuldungsrisiko und somit auch kein Ausfallrisiko für die Bank.

Anmerkung: Sollte Trade Republic in Zukunft Dispositionskredite oder weitere Kreditprodukte anbieten, könnte sich die Schufa-Relevanz ändern.

Ist das Trade Republic Girokonto überhaupt ein echtes Zahlungsverkehrskonto?

Ja, das Girokonto ist ein vollwertiges Zahlungsverkehrskonto und kein reines Verrechnungskonto. Ihr könnt Gehaltseingänge empfangen, Überweisungen tätigen, Lastschriften verwalten und auch Echtzeitüberweisungen ausführen wie bei einem klassischen Girokonto.

Gleichzeitig ist es mit eurem Depot verbunden und wird als Verrechnungskonto für den Wertpapierhandel benutzt. Trade Republic kombiniert damit zwei Kontoarten in einem Produkt.

Seit dem Erhalt der Vollbanklizenz Ende des Jahres 2023 erweitert Trade Republic seine Finanzproduktpalette stetig. Für das Girokonto erhaltet ihr natürlich eine eigene, deutsche IBAN. Die Kontoeröffnung ist in der App per Fotoident-Verfahren in kurzer Zeit erledigt.

Das Trade-Republic-Girokonto im Detail

Ein großer Vorteil des Neobroker-Kombi-Produktes ist es, dass das Girokonto mit zwei Prozent verzinst wird (Stand Oktober 2025). Achtung, die Verzinsung müsst ihr selbst aktivieren. Nur dann werden die Zinsen täglich berechnet und monatlich gutgeschrieben. Eine Guthabenbegrenzung gibt es für die Verzinsung nicht mehr.

Die Trade-Republic-Debitkarte steht euch in diesen Varianten zur Verfügung:

digital (kostenlos)

(kostenlos) als physische Classic-Card (einmalig fünf Euro)

Classic-Card (einmalig fünf Euro) als Mirror Card (einmalig 50 Euro, Preise Stand Oktober 2025)

Abhebungen sind weltweit ab 100 Euro kostenlos. Unter 100 Euro fällt ein Euro Gebühr an. Außerdem erhaltet ihr ein Prozent Rückvergütung (Saveback) auf eure Kartenzahlungen.

Gut zu wissen: Auch die Debitkarte funktioniert nur, wenn euer Girokonto gedeckt ist.

Ein Konto für Zinsen, Alltag und Anlage

Zu guter Letzt noch eine wichtige Info: Trade Republic hat auf Anfrage von Finanztip Mitte 2024 selbst bestätigt, dass bei der Girokontoeröffnung keine Daten an die Schufa übermittelt werden.

Mit einem Girokonto bei Trade Republic könnt ihr also viele Eigenschaften eines modernen Girokontos mit denen eines Investmentverrechnungskontos unter einen Hut bringen. Und zwar ohne zusätzliche Gebühren oder eine Gefährdung eures Schufa-Scores.