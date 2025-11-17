Wisst ihr noch, welches Handy ihr 2003 hattet? Testet euer Wissen in unserem Retro-Handy-Quiz

Erinnert ihr euch noch an die Zeit vor Smartphones? Als Nokia, Motorola und Sony Ericsson die Handy-Welt beherrschten und Snake das Suchtspiel schlechthin war? Testet jetzt euer Retro-Wissen in unserem nostalgischen Quiz!

Die goldenen Zeiten der Handys

Wir nehmen euch mit auf eine Zeitreise in die späten 90er und frühen 2000er: Damals waren Handys nur zum Telefonieren da – verrückt, oder? Kein Instagram, kein TikTok, nur SMS schreiben und ab und zu mal ein Foto mit der 0,3-Megapixel-Kamera. Die Akkus hielten tagelang, und das größte Drama war, wenn jemand den „Snake“-Highscore geknackt hat.

Kult-Geräte, die Geschichte schrieben

Das Nokia 3310 war praktisch unzerstörbar, das Motorola Razr V3 ultradünn und stylisch, und wer ein Sony Ericsson Walkman-Phone hatte, war der King auf dem Schulhof. Diese Geräte prägten eine ganze Generation und hatten mehr Persönlichkeit als so manches moderne Smartphone. Jedes Modell erzählte seine eigene Geschichte und hatte Fans auf der ganzen Welt.

Polyphone Klingeltöne und austauschbare Cover

Wer kennt sie nicht: die Zeiten, als man Klingeltöne per SMS kaufte oder mühsam selbst programmierte? Wir hatten Ohrwürmer von den Klingeltönen, die als Werbespots im Fernsehen rauf und runter liefen. Müsst ihr heute noch an den Crazy Frog denken?

Bunte Wechselcover oder Anhänger machten jedes Handy individuell. Infrarot- und später Bluetooth-Übertragung waren bahnbrechende Features. Und erinnert ihr euch an das Gefühl, wenn man endlich ein Handy mit Farbdisplay hatte? Das war echter Luxus!

Stellt euch der Herausforderung!

Jetzt wird’s ernst: Könnt ihr diese legendären Mobiltelefone noch identifizieren? Unser Quiz zeigt euch Bilder von Kult-Handys aus der guten alten Zeit. Beweist, dass ihr echte Retro-Experten seid und erkennt Razr, 3310, N95 und Co. auf den ersten Blick. Wie viele schafft ihr richtig? Fordert danach eure Freunde heraus und zeigt, wer der wahre Handy-Nostalgiker ist!