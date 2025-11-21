Wo bleibt meine Bestellung? So einfach seht ihr auf Amazon, wie lange ihr noch warten müsst

Ob neue Kleidung, Technik oder ein Haushaltshelfer: Wer bei Amazon bestellt, möchte wissen, wo die Lieferung bleibt, wie man sie verwaltet oder zurücksenden kann. Die Funktion „Amazon – meine letzte Bestellung“ hilft dabei, alles im Blick zu behalten.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

So findet ihr eure Amazon-Bestellungen

Wenn ihr eure letzten Amazon-Bestellungen anschauen wollt, loggt euch in euer Konto ein und klickt rechts oben auf „Warenrücksendungen und Bestellungen“.

Hier seht ihr eure Amazon-Bestellungen. (© GIGA)

Alternativ fahrt ihr mit der Maus über „Hallo …, Konten und Listen“ und klickt auf „Meine Bestellungen“. Die Bestellungen sind unterteilt in verschiedene Reiter wie „Nochmals kaufen“, „Noch nicht versandt“ oder „Stornierte Bestellungen“.

Anzeige

Zeitraum filtern, Rechnungen und Bestelldetails aufrufen

Im Dropdown-Menü oben wählt ihr den Zeitraum aus, dessen Bestellungen ihr sehen wollt.

Zu jeder Bestellung lassen sich folgende Optionen aufrufen:

Rechnung als PDF herunterladen (wenn vom Verkäufer angeboten)

(wenn vom Verkäufer angeboten) Bestellnummer einsehen

Bestelldetails anzeigen

Wichtig: Die Archivierungsfunktion für Bestellungen wurde entfernt. Eine separate Übersicht archivierter Käufe gibt es nicht mehr!

Anzeige

Lieferung verfolgen – so geht’s

Falls ihr euch fragt, wo euer Paket bleibt, könnt ihr eure Bestellung ganz einfach verfolgen:

„Meine Bestellungen“ öffnen. Bei der gewünschten Bestellung auf „Lieferung verfolgen“ klicken. Hier verfolgt ihr euer Amazon-Paket. (© GIGA) Ein Zeitstrahl zeigt den Lieferstatus an. Die Einzelheiten zur Amazon-Sendung. (© GIGA) Ihr seht auch, wer das Paket angenommen hat. Optional: SMS-Benachrichtigung bei Lieferproblemen möglich.

Anzeige

Tipp: Hilfe bei Problemen findet ihr im GIGA-Ratgeber Amazon-Hilfe bei nicht erhaltenen Sendungen.

Rückgabe oder Umtausch direkt online starten

Um einen Amazon Artikel zurückzugeben, verfahrt ihr ganz einfach folgendermaßen:

In „Meine Bestellungen“ den Artikel auswählen. Auf „Artikel zurücksenden oder ersetzen“ klicken. Rückgabegrund auswählen, dann Versandart bestimmen:

Mit Drucker : Etikett ausdrucken

: Etikett ausdrucken Ohne Drucker: QR-Code erhalten, im Paketshop vorzeigen

Anzeige

Bei Amazon Marketplace-Verkäufern wird der Antrag erst geprüft, bevor das Rücksendeetikett kommt.

Weitere Tipps, was ihr tun könnt, wenn eure Lieferung nicht ankommt, findet ihr in diesem Video. Dort seht ihr beispielsweise auch, wie ihr an Nachrichten des Lieferdienstes kommt:

Rückgabefristen und mögliche Kosten

Amazon zeigt die gültige Rückgabefrist direkt auf der Produktseite an. In vielen Fällen beträgt sie 14 Tage, in manchen Fällen weiterhin 30 Tage.

Die wichtigsten Punkte:

14 oder 30 Tage Rückgabefrist , je nach Produkt

, je nach Produkt Kostenlos bei Defekten oder falscher Größe

Bis zu 3,50 Euro Gebühr bei Rückgabe wegen Nichtgefallen

Nachlass statt Rücksendung – das steckt dahinter

Manchmal bietet Amazon an, dass ihr den Artikel behalten und einen Preisnachlass bekommen könnt, statt ihn zurückzuschicken. Diese Option spart euch Zeit und wird euch im Rückgabeprozess angezeigt, wenn sie verfügbar ist.

Anzeige

Wenn Amazon euch einen Preisnachlass anbietet, entfällt der komplette Rücksendeprozess. Ihr müsst kein Etikett drucken und nichts zurückschicken. Der reduzierte Preis wird euch direkt auf das Zahlungsmittel erstattet. Nur wenn ihr das Angebot ablehnt, läuft die Rückgabe wie gewohnt über das Etikett und den Paketshop.