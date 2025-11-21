Wo bleibt meine Bestellung? So einfach seht ihr auf Amazon, wie lange ihr noch warten müsst

Ob neue Kleidung, Technik oder ein Haushaltshelfer: Wer bei Amazon bestellt, möchte wissen, wo die Lieferung bleibt, wie man sie verwaltet oder zurücksenden kann. Die Funktion „Amazon – meine letzte Bestellung“ hilft dabei, alles im Blick zu behalten.
So findet ihr eure Amazon-Bestellungen
Wenn ihr eure letzten Amazon-Bestellungen anschauen wollt, loggt euch in euer Konto ein und klickt rechts oben auf „Warenrücksendungen und Bestellungen“.
Alternativ fahrt ihr mit der Maus über „Hallo …, Konten und Listen“ und klickt auf „Meine Bestellungen“. Die Bestellungen sind unterteilt in verschiedene Reiter wie „Nochmals kaufen“, „Noch nicht versandt“ oder „Stornierte Bestellungen“.
Zeitraum filtern, Rechnungen und Bestelldetails aufrufen
Im Dropdown-Menü oben wählt ihr den Zeitraum aus, dessen Bestellungen ihr sehen wollt.
Zu jeder Bestellung lassen sich folgende Optionen aufrufen:
- Rechnung als PDF herunterladen (wenn vom Verkäufer angeboten)
- Bestellnummer einsehen
- Bestelldetails anzeigen
Wichtig: Die Archivierungsfunktion für Bestellungen wurde entfernt. Eine separate Übersicht archivierter Käufe gibt es nicht mehr!
Lieferung verfolgen – so geht’s
Falls ihr euch fragt, wo euer Paket bleibt, könnt ihr eure Bestellung ganz einfach verfolgen:
- „Meine Bestellungen“ öffnen.
- Bei der gewünschten Bestellung auf „Lieferung verfolgen“ klicken.
- Ein Zeitstrahl zeigt den Lieferstatus an.
- Ihr seht auch, wer das Paket angenommen hat. Optional: SMS-Benachrichtigung bei Lieferproblemen möglich.
Tipp: Hilfe bei Problemen findet ihr im GIGA-Ratgeber Amazon-Hilfe bei nicht erhaltenen Sendungen.
Rückgabe oder Umtausch direkt online starten
Um einen Amazon Artikel zurückzugeben, verfahrt ihr ganz einfach folgendermaßen:
- In „Meine Bestellungen“ den Artikel auswählen.
- Auf „Artikel zurücksenden oder ersetzen“ klicken.
- Rückgabegrund auswählen, dann Versandart bestimmen:
- Mit Drucker: Etikett ausdrucken
- Ohne Drucker: QR-Code erhalten, im Paketshop vorzeigen
Bei Amazon Marketplace-Verkäufern wird der Antrag erst geprüft, bevor das Rücksendeetikett kommt.
Weitere Tipps, was ihr tun könnt, wenn eure Lieferung nicht ankommt, findet ihr in diesem Video. Dort seht ihr beispielsweise auch, wie ihr an Nachrichten des Lieferdienstes kommt:
Rückgabefristen und mögliche Kosten
Amazon zeigt die gültige Rückgabefrist direkt auf der Produktseite an. In vielen Fällen beträgt sie 14 Tage, in manchen Fällen weiterhin 30 Tage.
Die wichtigsten Punkte:
- 14 oder 30 Tage Rückgabefrist, je nach Produkt
- Kostenlos bei Defekten oder falscher Größe
- Bis zu 3,50 Euro Gebühr bei Rückgabe wegen Nichtgefallen
Nachlass statt Rücksendung – das steckt dahinter
Manchmal bietet Amazon an, dass ihr den Artikel behalten und einen Preisnachlass bekommen könnt, statt ihn zurückzuschicken. Diese Option spart euch Zeit und wird euch im Rückgabeprozess angezeigt, wenn sie verfügbar ist.
Wenn Amazon euch einen Preisnachlass anbietet, entfällt der komplette Rücksendeprozess. Ihr müsst kein Etikett drucken und nichts zurückschicken. Der reduzierte Preis wird euch direkt auf das Zahlungsmittel erstattet. Nur wenn ihr das Angebot ablehnt, läuft die Rückgabe wie gewohnt über das Etikett und den Paketshop.